«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج أبطال «الفئات العمرية»

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج أبطال «الفئات العمرية»
21 أغسطس 2025 20:33

أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات بطولات الفئات العمرية، ضمن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بنسخته الـ31، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات.
توج الفائزين إبراهيم محمد المرزوقي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، المدير المالي، بحضور عدد من مسؤولي اللجنة المنظمة.
وأسفرت نتائج فئة عمر 16 سنة، عن فوز اللاعب الهندي مياليش رانجيت كومار بالمركز الأول، وجاء ثانياً الأذربيجاني محمد باجيروف، وثالثاً الأرميني تيجران بيتروسيان.
وتصدر الهندي هاري فردان منافسات فئة 14 سنة، وجاء ثانياً الأوزبكي عبدو كايموف، وثالثاً الهندي ساريش راجيش، بينما حصد الهندي فيشروث بي المركز الأول في فئة 12 سنة، وجاء ثانياً مواطنه ساكشام عبدالياي، وثالثاً الأذربيجاني يشار شيرونوف.
وحقق الهندي كريثيك موتوكومار لقب فئة 10 سنوات، وجاء ثانياً الأذربيجاني محمد كاسيمزاده، وثالثاً الهندي كافيش بالانيبان، كما حقق الهندي هميان شفيق المركز الأول منافسات فئة 8 سنوات، وجاء ثانياً التركماني كريم باباييف.
وشهدت «جوائز الأفضل»، فوز محمد المعيني، وسلامة الحمادي بجائزة أفضل مشاركة للاعب ولاعبة من الإمارات، والهندية بانشومارثي باباييفا، بجائزة أفضل لاعبة مشاركة في البطولة.
كما اختتمت بطولة شطرنج «فيشر 960» وفاز بلقبها الإيراني موفاهيد سينا، وجاء ثانياً الهندي محمد شايان، وثالثاً الفلبيني سالسيدوا ريشيليوا.
 

الإمارات
أبوظبي
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
