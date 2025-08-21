الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيقاف دراج فرنسا 4 أعوام

إيقاف دراج فرنسا 4 أعوام
21 أغسطس 2025 21:07

إيجل (أ ب)

تقرر إيقاف الدراج الفرنسي فرانك بونامور لمدة أربعة أعوام ابتداءً من اليوم، وذلك بعد أخذ عينة من دمه بدون وجود نتيجة إيجابية لفحص المنشطات.
وقال الاتحاد الدولي للدراجات إن إيقاف الدراج البالغ من العمر 30 عاماً تم اتخاذه من قبل لجنة مستقلة وينتهي في فبراير 2028، وكان قد أعلن اعتزاله العام الماضي خلال التحقيق معه.
وكانت أفضل محطات بونامور في مسيرته في عام 2021 في سباق فرنسا الدولي (تور دي فرانس)، حينما فاز بجائزة الدراج الأكثر تنافسية.
وذكر الاتحاد الدولي للدراجات أن جواز السفر البيولوجي لبونامور، والذي يظهر أي علامات للمنشطات مع مرور الوقت، قد أظهر قراءات غير منطقية في عام 2022، وهو الوقت الذي أكمل فيه الدراج الفرنسي سباق «تور دي فرانس».

فرنسا
الدراجات الهوائية
الدراجات
طواف فرنسا
