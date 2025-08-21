الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الصفقة الأغلى» في تاريخ كرة القدم للسيدات

«الصفقة الأغلى» في تاريخ كرة القدم للسيدات
21 أغسطس 2025 21:11

 
واشنطن (رويترز)

أعلن أورلاندو برايد الأميركي التعاقد مع ليزبيث أوبايي من نادي تيجريس المكسيكي في أغلى صفقة في كرة القدم للسيدات.
وقال مصدر من داخل النادي إن أوبايي (25 عاماً) انضمت للفريق مقابل 1.5 مليون دولار، ووقعت عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد حتى عام 2028.
وتحطم صفقة انتقال اللاعبة المكسيكية الدولية الرقم القياسي السابق والبالغ 1.3 مليون دولار الذي سجله أرسنال الفائز بدوري أبطال أوروبا للتعاقد مع المهاجمة الكندية أوليفيا سميث من ليفربول الشهر الماضي.
وقالت أوبايي في بيان «أنا سعيدة للغاية بالانضمام إلى أورلاندو برايد، أنا قادمة بهدف واضح وهو الفوز بالألقاب وترك بصمة مع النادي، أنا على استعداد لبذل قصارى جهدي ومساعدة أورلاندو برايد على الاستمرار في أن يكون فريقاً رائداً».
ويحتل فريق أورلاندو برايد، بطل الدوري عام 2024، المركز الثالث حالياً في الترتيب بعد 16 مباراة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر كيه.سي.كارنت.

أميركا
المكسيك
أرسنال
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
