الرياضة

كوندي يجدد عقده مع برشلونة إلى عام 2030

كوندي يجدد عقده مع برشلونة إلى عام 2030
21 أغسطس 2025 21:14

 
برشلونة (د ب أ)

يبقى المدافع الدولي الفرنسي جوليس كوندي مع برشلونة حتى صيف عام 2030، وذلك بعدما وقع على عقد جديد مع ناديه الإسباني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدافع البالغ من العمر 26 عاماً، والذي انضم لبرشلونة قادماً من إشبيلية في صيف عام 2022، وقع على عقد جديد تم الكشف عنه مؤخراً، وذلك بعدما قدم نفسه واحداً من أهم اللاعبين في الفريق.
وفي حديثه بعد التوقيع على العقد الجديد في «نو كامب»، قال كوندي في حديث مع قناة برشلونة: «أنا سعيد للغاية ومسرور بتجديد عقدي، كان ذلك شيئاً سهلاً للغاية لأن النادي، وأنا كنا سعداء للغاية بسهولة الأمور».
وأضاف: «أنا سعيد للغاية لأنني سأواصل مشواري مع هذا النادي والفريق، لذلك أنها لحظة مميزة بالنسبة لي».
وبسؤاله حول توقعاته فيما تبقى من فترة عقده: «أتوقع المزيد من اللحظات الممتعة مع الفريق ومع زملائي والجماهير».
وأضاف: «يمكننا مشاركة بعض الألقاب وهذا دائماً هدفنا حينما نبدأ الموسم، ونريد فقط الاستمتاع بلعب كرة قدم جيدة والجماهير تستمتع بطريقة لعب الفريق وكذلك جلبه للألقاب لأنه في النهاية تلك هي الطريقة التي نتذكر بها الفرق واللاعبين».
وكان كوندي، الذي بدأ مسيرته مع بوردو الفرنسي، شارك في 142 مباراة حتى الآن مع برشلونة، ويسعى لمعادلة رقم مواطنه إريك أبيدال صاحب الـ193 مشاركة مع الفريق، ليصبح بذلك أكثر لاعب فرنسي مثل الفريق.
وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «في كل مرة أرتدى فيها قميص الفريق أبذل قصارى جهدي، سيكون من الرائع تحطيم رقم أبيدال».

