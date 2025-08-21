الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لماذا يتجنب ريال مدريد تعاقدات «الليجا»؟

لماذا يتجنب ريال مدريد تعاقدات «الليجا»؟
21 أغسطس 2025 23:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
نجما ريال مدريد يشعلان الصراع بين المغرب وإسبانيا!


يسعى ريال مدريد إلى البحث خارج أرضه في الدوري الإسباني، وتحديداً في أميركا الجنوبية، لتعزيز صفوفه للمستقبل، واستعان هذا الموسم، بشبكة كشافيه الواسعة من أميركا الجنوبية مجدداً لضم أحد أكثر المواهب الشابة المرغوبة في العالم، حيث تعاقد مع فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت الأرجنتيني بقيمة 45 مليون يورو.
وتتصدر أندية أميركا الجنوبية، وخاصة الأرجنتين والبرازيل، قائمة الأندية التي تعاقد ريال مدريد مع أكبر عدد من لاعبيها منذ موسم 2016-2017، وظهر نادي إسباني واحد «إسبانيول» في قائمة أفضل 15 نادياً، وذلك عبر صفقتين منفصلتين شملتا خوسيلو، وانضم المهاجم في البداية على سبيل الإعارة، قبل أن يُبرم صفقة انتقال دائمة إلى سانتياجو برنابيو، مقابل مليوني يورو، وأنفق ريال مدريد 75 مليون يورو على صفقتين من فلامنجو، وهما فينيسيوس جونيور وجيسوس، عام 2018. 
كما ضم رودريجو من سانتوس مقابل 45 مليون يورو، وفي 2023، جدد ريال مدريد ارتباطه باللاعبين البرازيليين، حيث تعاقد مع إندريك من بالميراس مقابل 47.5 مليون يورو مبدئياً، وبالمقارنة، لا يتجاوز المبلغ التي حصلت عليه الأندية الإسبانية من تعاقدات ريال مدريد خلال تلك الفترة 77.5 مليون يورو.
ويفضل ريال مدريد صفقات أميركا اللاتينية عن نظيرتها في إسبانيا، والتي يعرف أنها قد تكلفه مبالغ أكبر، حيث تعتمد أندية أميركا الجنوبية على مبيعات اللاعبين لتغطية نفقاتها، وفي الماضي، استفاد ريال مدريد من استقطاب المواهب من أندية منافسة في الدوري الإسباني، حيث ضم سيرجيو راموس من إشبيلية في سن مبكرة عام 2006، وإيسكو من ملقا عام 2013، وماركو أسينسيو من مايوركا عام 2015. 
لكن الكثيرين اعتبروا ذلك نتيجة لفشل مدريد في تطوير مواهب الأكاديمية، وبعد ذلك، تغير الوضع بشكل جذري، بعد الاستثمار بكثافة في أكاديميته، تمكن مدريد من الاعتماد بشكل أكبر على لاعبين يحملون «الحمض النووي» للنادي.
ولا أحد يعرف ما إذا كانت استراتيجية ريال مدريد في سوق الانتقالات تتغير بعد تولي تشابي ألونسو، لكن حقيقة أن صفقاته الأربعة هذا الصيف من خارج إسبانيا، تشير إلى أن النادي يواصل نهجه بعيداً عن أندية «الليجا».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أميركا الجنوبية
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©