ألكاراز وديوكوفيتش.. «مواجهات مثيرة» في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ب)



سيكون الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش على موعد مع مواجهة مع اثنين من المنافسين الأميركيين الأقوياء في سعيهما لخطف لقب جديد في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

على الجانب الآخر، ستعود نجمة التنس الأميركية فينوس وليامز للمنافسات في سنة 45 عاماً، حينما تواجه التشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة 11 عالمياً، والتي سبق لها الوصول إلى نهائي بطولة فرنسا وقبل نهائي بطولة أميركا قبل عامين.

وكانت تلك أحد أبرز المباريات التي أسفرت عنها قرعة البطولة التي أقيمت لمنافسات الفردي للرجال والسيدات.

وتنطلق المنافسات يوم الأحد قبل يوم واحد من موعدها السابق، وقد يواجه بطلان سابقان للبطولة اختباراً مبكراً.

وفاز ألكاراز بلقبه الوحيد في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، ثم أضاف أربعة ألقاب أخرى في «جراند سلام».

وتلقت فينوس وليامز دعوة من الاتحاد الأميركي للتنس، من أجل المشاركة في البطولة التي فازت بلقبين فيها من أصل سبعة ألقاب في بطولات «جراند سلام»، وستكون أكبر لاعبة في البطولة منذ نسخة عام 1981.

وستواجه الأميركية الأخرى كوكو جوف، المصنفة الثالثة والتي فازت بلقبها الأول عام 2023، الأسترالية أيلا تومليانوفيتش والتي تغلبت على سيرينا شقيقة وليامز الصغرى فينوس في نهائي البطولة عام 2022.

ومن المواجهات المحتملة في دور الثمانية البطولة بالنسبة لمنافسات الرجال، الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً في مواجهة البريطاني جاك دريبر، المصنف الخامس، والألماني ألكسندر زفيريفي، المصنف الثالث، في مواجهة الأسترالي أليكس دي مينور الثامن، فيما قد يشهد الدور ذاته مواجهة بين ألكاراز والأمريكي بن شيلتون المصنف السادس أو الأميركي تايلور فريتز في مواجهة ديوكوفيتش.

وقد تشهد منافسات دور الثمانية بالبطولة مواجهة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة السابعة، والأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة، في مواجهة الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الخامسة، فيما قد تلعب البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً، في مواجهة الأميركية أماندا أنسيموفا، المصنفة الثامنة في إعادة لمواجهة بينهما في طريق شفيونتيك لنهائي ويمبلدون، فيما قد تلعب جوف في مواجهة الأميركية ماديسون كيز، حاملة لقب بطولة أستراليا.