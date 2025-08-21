تحديد موعد تسليم جوائز الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد تسليم جوائز موسم 2024 - 2025، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن الفائزين بالجوائز في مختلف الفئات، ضمن عملية تصويت شملت المدربين وقادة الفرق والإعلاميين والجماهير.

وسيقام تسليم الجوائز قبل انطلاق أول مباراة على أرض فريق اللاعب الفائز من الدوري في الموسم الجديد، وذلك في مراسم خاصة تقام داخل الملاعب بحضور جماهيري لجعل الفائز يحتفل بإنجازه مع جماهير فريقه وبالتنسيق مع أندية الفائزين بالجوائز.

وتوج الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب بعد موسم قاد فيه فريقه لتحقيق لقب الدوري، فيما حقق مواطنه ومدرب فريقه لوران بلان، جائزة أفضل مدرب.

وحصل سالم الدوسري، نجم الهلال، على جائزة أفضل لاعب سعودي، فيما ذهبت جائزة الحذاء الذهبي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله 25 هدفاً في الموسم الماضي مع النصر، وحصل البلجيكي كوين كاستيليس، حارس القادسية على جائزة أفضل حارس.

وحصل مصعب الجوير، لاعب القادسية، على جائزة أفضل لاعب صاعد بعد تألقه في الموسم الماضي. وجاء اختيار الفائزين استناداً إلى نتائج تصويت تم احتسابها بنسب محددة، والتي أعلنت مسبقاً، وهي كالتالي: 40% لمدربي الأندية، 40% لقادة الفرق، 15% للإعلاميين، و5% للجماهير، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الماضي عبر منصة إلكترونية أعدتها الرابطة خصيصا للتصويت.