العين يواصل سياسة الاستقرار والحفاظ على العناصر الأساسية

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل العين مسيرته بثبات وهدوء، معتمداً على سياسة واضحة تقوم على الإحلال والتجديد التدريجي، بدأ تنفيذها منذ الموسم الماضي وما سبقه، عبر الاهتمام بالمواهب ومنحها الفرصة لتطويرها، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق الأول لكرة القدم.

وانعكست السياسة بوضوح في انطلاقة «الزعيم» بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مهماً على البطائح في الجولة الأولى، بأداء متميز أكد جاهزية اللاعبين، ورغبتهم في المنافسة على صدارة الترتيب منذ البداية.

ولم تكتف إدارة شركة الكرة، بالرهان على الاستقرار الفني، بل عززت أيضاً سياسة تصعيد المواهب من الأكاديمية والفرق السنية في آخر عامين، وهي السياسة التي بدأت تؤتي ثمارها مؤخراً، حيث ظهر أكثر من لاعب شاب بشكل لافت مع الفريق الأول، ومن أبرز هؤلاء النجوم الواعد عبد الكريم تراوري، الذي حظي بثقة كبيرة من الجهاز الفني والإدارة، ليتقرر تجديد عقده رسمياً حتى عام 2030.

ويمنح وجود تراوري في وسط الملعب والمحور الدفاعي لأداء الفريق إضافة تكتيكية لافتة، بفضل قدراته البدنية والفنية العالية، إلى جانب شخصيته القيادية داخل الملعب، مما يعزز قوة المنظومة التي يبني عليها الفريق مستقبلاً.

من جانبه، أبدى عبد الكريم تراوري سعادته بتجديد عقده مع الفريق، وقال: «سعيد للغاية بالاستمرار مع العين حتى عام 2030، وأشعر بفخر كبير أنني سأواصل ارتداء قميص هذا الفريق العملاق الذي منحني الفرصة لاكتشاف موهبتي وصقل قدراتي، العين ليس مجرد نادٍ بالنسبة لي، بل هو بيت كبير احتضنني منذ بداياتي، وأتمنى أن أظل وفياً له حتى نهاية مسيرتي».

وأضاف: «أتمنى كتابة تاريخ طويل مع (الزعيم)، وأن أسهم في حصد البطولات وإسعاد جماهيره الوفية، اللعب للعين شرف ومسؤولية كبيرة، وأتمنى أن تمتد رحلتي مع الفريق لأطول فترة ممكنة».