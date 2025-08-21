الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يواصل سياسة الاستقرار والحفاظ على العناصر الأساسية

عبد الكريم تراوري
22 أغسطس 2025 01:07

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فلاديمير إيفيتش: مباراة دبا لن تكون سهلة وهدفنا الـ3 نقاط
«قلعة الجاهلي».. منارة ثقافية وتعليمية

يواصل العين مسيرته بثبات وهدوء، معتمداً على سياسة واضحة تقوم على الإحلال والتجديد التدريجي، بدأ تنفيذها منذ الموسم الماضي وما سبقه، عبر الاهتمام بالمواهب ومنحها الفرصة لتطويرها، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق الأول لكرة القدم. 
وانعكست السياسة بوضوح في انطلاقة «الزعيم» بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مهماً على البطائح في الجولة الأولى، بأداء متميز أكد جاهزية اللاعبين، ورغبتهم في المنافسة على صدارة الترتيب منذ البداية.
ولم تكتف إدارة شركة الكرة، بالرهان على الاستقرار الفني، بل عززت أيضاً سياسة تصعيد المواهب من الأكاديمية والفرق السنية في آخر عامين، وهي السياسة التي بدأت تؤتي ثمارها مؤخراً، حيث ظهر أكثر من لاعب شاب بشكل لافت مع الفريق الأول، ومن أبرز هؤلاء النجوم الواعد عبد الكريم تراوري، الذي حظي بثقة كبيرة من الجهاز الفني والإدارة، ليتقرر تجديد عقده رسمياً حتى عام 2030.
ويمنح وجود تراوري في وسط الملعب والمحور الدفاعي لأداء الفريق إضافة تكتيكية لافتة، بفضل قدراته البدنية والفنية العالية، إلى جانب شخصيته القيادية داخل الملعب، مما يعزز قوة المنظومة التي يبني عليها الفريق مستقبلاً.
من جانبه، أبدى عبد الكريم تراوري سعادته بتجديد عقده مع الفريق، وقال: «سعيد للغاية بالاستمرار مع العين حتى عام 2030، وأشعر بفخر كبير أنني سأواصل ارتداء قميص هذا الفريق العملاق الذي منحني الفرصة لاكتشاف موهبتي وصقل قدراتي، العين ليس مجرد نادٍ بالنسبة لي، بل هو بيت كبير احتضنني منذ بداياتي، وأتمنى أن أظل وفياً له حتى نهاية مسيرتي».
وأضاف: «أتمنى كتابة تاريخ طويل مع (الزعيم)، وأن أسهم في حصد البطولات وإسعاد جماهيره الوفية، اللعب للعين شرف ومسؤولية كبيرة، وأتمنى أن تمتد رحلتي مع الفريق لأطول فترة ممكنة».

العين
الزعيم
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©