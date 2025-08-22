السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب وستهام في مرمى «الإقالة»!

مدرب وستهام في مرمى «الإقالة»!
22 أغسطس 2025 10:05

 
لندن ( رويترز)

أخبار ذات صلة
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
سيتي يواجه توتنهام.. و«أوبتا» يتوقعها «زرقاء»


بعد جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يرى البعض أن جراهام بوتر مدرب وستهام يونايتد هو المرشح الأوفر حظاً ليكون أول المقالين.
وبعد الخسارة 3-صفر خارج ملعبه أمام سندرلاند الصاعد حديثاً، يدرك بوتر أن الجماهير تترقب رد فعل سريعاً أمام تشيلسي بطل كأس العالم للأندية، عندما يتواجه الفريقان الجمعة.
وبمعايير الدوري الإنجليزي الممتاز، استثمر وستهام 70 مليون جنيه إسترليني (93.88 مليون دولار)، وهو مبلغ ليس بالكبير في تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بصافي إنفاق 16.5 مليون جنيه إسترليني فقط، ويبدو أن تحسين خط الوسط البطيء يمثل أولوية إذا أراد وستهام تحسين مركزه 14 الذي احتله العام الماضي.
ولكن في حديثه إلى الصحفيين قبل مواجهة النادي الذي أقاله في 2023، بعد أقل من موسم واحد في منصبه، قال بوتر إنه لا وجود لحل سريع، خاصة مع قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بوتر، الذي حلّ محل يولن لوبتيجي في يناير الماضي، للصحفيين: «مهمتنا هي محاولة البحث عن لاعبين من الخارج يمكنهم تحسيننا، وفي الوقت نفسه، البحث عن لاعبين ومساعدة اللاعبين الموجودين هنا، هذا ما أركز عليه، استثمرنا في الفريق على مدار عدة سنوات، وعلينا أن نستفيد أكثر من التشكيلة التي لدينا، سنحاول إيجاد أفضل الحلول، عندما تحقق نتائج سيئة، يعتقد الجميع أن الحل السحري سيأتي من الخارج وينقذنا جميعاً، التاريخ سيقول إن الأمور لا تسير على هذا النحو، الأمر يتعلق بكوننا ناديا، يتعلق بكوننا فريقاً، يتعلق بكوننا معاً، وتقبل الانتقادات التي تأتي مع النتائج السيئة».
ورداً على سؤال حول تعرضه لضغوطات مبكرة، أشار بوتر إلى أن المؤتمر الصحفي كان أكثر ازدحاماً من المعتاد، بعد أن أصبح أول فريق يخسر أمام سندرلاند في الدوري الممتاز منذ هال سيتي في عام 2017، وقال «الحقيقة أنها نتيجة مخيبة للآمال، لا مفر من ذلك، إنها نتيجة سيئة بالنسبة لنا، النتيجة تجعل الأجواء سلبية، وهو ما يجب أن نتقبله، لكن في الوقت نفسه، أثق كثيراً في اللاعبين».
وقال بوتر إنه لم يحظ بمتسع من الوقت للتفكير فيما حققه تشيلسي تحت قيادة إنزو ماريسكا، لكنه يدرك أنه سيمثل تحدياً كبيراً الجمعة.
قال بوتر إن تشيلسي: «يمر بلحظة جيدة بعد فوزه بكأس العالم للأندية، لديه مدرب موهوب للغاية، وفريق موهوب، وحظي بفترة صيفية ناجحة، إنهم يستثمرون باستمرار في الفريق بلاعبين شباب، لذلك نتوقع تحدياً كبيراً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
تشيلسي
جراهام بوتر
آخر الأخبار
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©