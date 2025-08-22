السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
فينجارد ينسحب من «عالمية الدراجات»

فينجارد ينسحب من «عالمية الدراجات»
22 أغسطس 2025 10:20

باريس (رويترز)

قال يوناس فينجارد الفائز مرتين بسباق فرنسا للدراجات، إنه لن يشارك في بطولة العالم التي تقام الشهر المقبل، وقرر بدلاً من ذلك التركيز على بطولة أوروبا.
ويشارك الدنماركي (28 عاماً) متسابق فريق فيسما ليس آبايك، والذي احتل المركز الثاني خلف السلوفيني تادي بوجاتشار في آخر نسختين من سباق فرنسا، في سباق إسبانيا للدراجات، إذ يُعد المرشح الأوفر حظاً، بعدما قرر بوجاتشار عدم المشاركة فيه للراحة.
وقال فينجارد للصحفيين في مؤتمر صحفي حول سباق إسبانيا: «في الواقع نعم، قررنا عدم الذهاب إلى بطولة العالم، هذا لا يتناسب مع خططنا».
وأضاف: «لكننا قررنا المشاركة في بطولة أوروبا، بالطبع يجب أن يكون المتسابق في كامل جاهزيته للمشاركة في بطولة العالم هذا العام، فهي تتطلب الكثير من المتسابق الذي سيشارك فيها».
وتابع: «مع عدم معرفتي بكيفية خروجي من سباق إسبانيا، ومع تجربتي معه الآن، قررنا أنه من الأفضل ألا نشارك في بطولة العالم، ثم القول: «مازلت أرغب في المشاركة في بطولة أوروبا، ويمكنني المشاركة فيها بدلاً من ذلك، ثم سيكون لديّ بعض الوقت بعد سباق إسبانيا للتركيز على ذلك».
ويقام سباق إسبانيا للدراجات المكوَّن من 21 مرحلة بداية من يوم 23 أغسطس الجاري وحتى 14 سبتمبر المقبل.
وتُقام بطولة العالم في كيجالي برواندا من 21 إلى 28 سبتمبر، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها أفريقيا البطولة.
وستقام بطولة أوروبا في فرنسا في الفترة من الأول حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

يوناس فينجارد
الدراجات الهوائية
الدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
بطولة العالم للدراجات
