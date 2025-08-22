فينيسيوس وريال مدريد.. «الصفقة المجمدة»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تشهد قصة عقد فينيسيوس جونيور تطوراً غير متوقع، فما بدا وكأنه صفقة مبرمة مع ريال مدريد أصبح الآن في حالة جمود، فهل يتحول هذا إلى مسلسل درامي ينتهي برحيل النجم البرازيلي؟، ووفقاً لوسائل إعلام برازيلية، فإن وكلاء فينيسيوس جونيور عرقلوا أي تقدم في تمديد عقده مع «الملكي».

ويطالب البرازيلي بعقد سنوي بقيمة 23 مليون يورو قيمة ثابتة، إضافة إلى 1.17 مليون يورو مكافآت، وهو رقم من شأنه أن يضعه في مستوى راتب كيليان مبابي، مع ذلك يبدي النادي استعداده لعرض 23 مليون يورو فقط من دون متغيرات، وهو عرض يراه اللاعب غير كافٍ.

وخلقت الفجوة المالية أجواءً متوترة، بينما في ريال مدريد، يعتبرونه حجر الزاوية في المشروع، لكنهم غير مستعدين للتنازل بهذه السرعة عن صفقة ربما تشكّل سابقة لبقية غرف الملابس.

ويتقاضى فينيسيوس حالياً 20 مليون يورو سنوياً، ويمثل عرض النادي زيادة في راتبه، لكنه لا يزال أقل من توقعات اللاعب، ويرى ممثلوه أنه من غير المنطقي التوقيع لثلاث سنوات إضافية بموجب هذه الشروط، ويفضلون الانتظار، ووفقاً لشبكة ESPN، فإن الاستراتيجية هي الانتظار حتى عام 2026، حيث يتبقى للبرازيلي عام واحد فقط في عقده.

ويسعى ريال مدريد لتجنب هذا السيناريو، وبدون اتفاق، يبقى خطر فقدانه مجاناً عام 2027 قائماً، وربما يضطر مجلس الإدارة إلى التفكير في بيعه لاسترداد جزء من استثماره.

ورغم فتور اهتمام أندية السعودية بفينيسيوس في الأشهر الأخيرة، لا يزال السوق متأهباً لأي فرصة، العروض الضخمة لم تختف، وربما تعود للظهور إذا استمر تعثر التجديد، بينما فينيسيوس نفسه لا يفكر في الانتقال حالياً، لكنه يدرك أن مستقبل كرة القدم السعودية يُغير أي قرار.