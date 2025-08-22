بوتافوجو يودع «كوبا ليبيرتادوريس»



كيتو (أ ب)



ودّع بوتافوجو البرازيلي، حامل اللقب، الذي يقوده دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، منافسات بطولة كوبا ليبيرتادوريس من دور الـ16، إثر خسارته أمام مضيفه ليجا دي كيتو الإكوادوري صفر-2 في مباراة الإياب.

وفاز بوتافوجو ذهاباً على أرضه بهدف دون رد الأسبوع الماضي، قبل خسارته بهدفين دون رد أمام ليجا دي كيتو، الذي صعد إلى دور الثمانية، حيث سيلاقي ساو باولو إف سي البرازيلي.

وتقدم جابريل فيلاميل بهدف لليجا دي كيتو في الدقيقة السابعة، ثم أضاف ليساندرو الزوكاراي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وتولى أنشيلوتي تدريب بوتافوجو في يوليو، وهي أول مهمة له في منصب المدير الفني.