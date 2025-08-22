162 ألف إساءة للاعبي التنس

لندن (أ ب)



كشفت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أن مبادرة «الرياضة الآمنة» في عامها الأول رصدت أكثر من 162 ألف تعليق مسيء وُجّهت للاعبين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أنه جرى فحص أكثر من ثلاثة ملايين و100 ألف تعليق، مع إخفاء التعليقات المصنّفة على أنها الأكثر خطورة عن 245 لاعباً تم استهدافهم.

وتستعين مبادرة «الرياضة الآمنة» بالذكاء الاصطناعي للكشف عن تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها من حسابات اللاعبين.

وأطلقت هذه المبادرة في يوليو 2024، وجرى تطبيقها على أول 250 مصنّفاً في فئة الفردي وأول 50 مصنّفاً في فئة الزوجي.

وقال أندرو أزوباردي، مدير الحماية في الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «أكثر من تعليق واحد من كل 10 تعليقات على منشورات اللاعبين كان مسيئاً، وترتفع النسبة إلى 50% في الحالات القصوى».

وأضاف «مع أن هذه المبادرة لن تقضي على الإساءة بشكل فوري لكنها تعتبر خط دفاعنا الأول».