السبت 23 أغسطس 2025
الرياضة

حقيقة تراجع مستوى فينيسيوس مع ريال مدريد!

حقيقة تراجع مستوى فينيسيوس مع ريال مدريد!
22 أغسطس 2025 11:06

 
معتز الشامي (أبوظبي)

لم تقتصر بداية موسم الدوري الإسباني لريال مدريد على الفوز الصعب على أوساسونا بهدف في «سانتياجو برنابيو»، وجاء من جزاء ترجمها كيليان مبابي، بل تميّزت أيضاً بالمستوى السيئ لفينيسيوس جونيور.
ويمر البرازيلي، الذي كان من المتوقع أن يكون أحد نجوم الفريق، بفترة صعبة تثير الجدل داخل مجلس الإدارة وبين مشجعي «الميرنجي»، وفي سن الخامسة والعشرين فقط، لم يستعد فينيسيوس بعد ثبات مستواه الذي جعله يوماً ما من بين نخبة لاعبي كرة القدم.
وشهد الموسم الماضي تقلبات في الأداء، ويبدو أن القصة نفسها تتكرر الآن، في مواجهة أوساسونا، قرر تشابي ألونسو استبداله في الدقيقة 77 بجونزالو جارسيا.
وأشار ألفارو بينيتو لاعب ريال مدريد السابق، في حديثه لبرنامج «El Larguero»، عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية، مباشرة إلى الجانب النفسي، قائلاً «عليه أن يستعيد المسار الذي سلكه قبل عامين، حين أصبح أفضل مهاجم في العالم، إنها مسألة نفسية أكثر من أي شيء آخر».
وتنعكس معاناة فينيسيوس الكروية أيضاً على قيمته السوقية، وبينما يمتد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2027، فإن مفاوضات التجديد معلقة، ولم تعد قيمته السوقية كما كانت في السابق.
وفي برنامج «El Partidazo de COPE»، عبر إذاعة كادينا سير، قال الصحفي الإسباني الشهير، باكو جونزاليس: «قبل 18 شهراً، كانت قيمته 150 مليوناً، بينما كان رودريجو 125 مليوناً، اليوم، إذا قدم عرض لفينيسيوس، لا أعتقد أنه سيصل إلى هذا الرقم، لقد حدث شيء ما خلال عام، لقد تلاشى»، ولم يعُد فينيسيوس ينظر إليه على أنه اللاعب الذي لا يقهر، والذي تألق في ليالي دوري أبطال أوروبا، واليوم، تثار الشكوك حوله في سوق الانتقالات، وحتى داخل غرفة الملابس.
ويبدو أن هذا الموسم سيكون بمثابة اختبار مستمر لفينيسيوس، ومع تشكيك وسائل الإعلام في أدائه، ومطالبة تشابي ألونسو بالمزيد، يجب على المهاجم استعادة الثقة والتألق اللذين جعلاه يوماً ما أحد أفضل المهاجمين في العالم.
وإذا استطاع التغلب على هذا التحدي الذهني، ربما يستعيد مكانته نجماً لا يضاهى، لكن إن لم ينجح، فإن ريال مدريد يخاطر برؤية أحد ألمع مواهبه يفقد أهميته في لحظة حاسمة بالنسبة لمستقبل النادي.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أوساسونا
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
تشابي ألونسو
