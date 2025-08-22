إيفرتون يبدأ حقبة جديدة.. والغموض يحيط بأرسنال وليفربول!



لندن (أ ب)



يستعد إيفرتون لتسجيل ظهوره الأول بعيداً عن ملعبه القديم جوديسون بارك هذا الأسبوع، من خلال الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويخوض إيفرتون مباراته الأولى على ملعبه الجديد الذي يتسع لـ53 ألف مشجع في براملي مور دوك، حيث يستضيف برايتون عصر الأحد.

واستهل إيفرتون مشواره في الموسم الجديد بشكل محبط، وخسر أمام ليدز يونايتد بهدف الاثنين الماضي.

أما أرسنال، فيحظى بفرصة تقديم الوافد الجديد إيبيريتشي إيزي، حينما يستضيف ليدز يونايتد السبت، حال إتمام صفقة ضم اللاعب من صفوف كريستال بالاس خلال الساعات المقبلة.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن أرسنال توصل لاتفاق لضم إيزي مقابل 67 مليوناً و500 ألف جنيه إسترليني (حوالي 91 مليون دولار)، بعد صراع شرس مع توتنهام على نجم كريستال بالاس.

ويشهد يوم الاثنين المقبل مواجهة بمذاق خاص بين ليفربول، حامل اللقب، ونيوكاسل يونايتد، بعد فترة من الشد والجذب بشأن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي أعلن مؤخراً رغبته علناً في الرحيل عن نيوكاسل والانضمام إلى ليفربول، الذي تقدّم بعرض بلغت قيمته حوالي 110 ملايين جنيه إسترليني لضم المهاجم الدولي، لكن عرضه قوبل بالرفض.

وأكد إيزاك في منشور مفاجئ عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي أن نيوكاسل نكث بوعده وأن علاقتهما لا يمكن أن تستمر.

ورد نيوكاسل بالتأكيد على أن النادي لم يتلقَ عرضاً مناسباً لإيزاك، الذي غاب عن التعادل السلبي مع أستون فيلا في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز، في الوقت الذي استهل فيه ليفربول حملة الدفاع عن اللقب بالفوز 4-2 على بورنموث.

وفي مباراة قمة أخرى، يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام السبت بعد بداية قوية لكلا الفريقين في الدوري، إذ فاز السيتي بأربعة أهداف دون رد على وولفرهامبتون، كما فاز توتنهام بثلاثية على ضيفه بيرنلي. وقدم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس بداية باهتة مع أرسنال في مباراة الفوز الصعب على مانشستر يونايتد بهدف، في أول ظهور له مع الفريق بعد انتقاله من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 85 مليون دولار.

ولمس جيوكيريس الكرة 21 مرة فقط ولم يسدد أي كرة، ليتم استبداله بعد 59 دقيقة، لكنه يأمل في الحصول على المزيد من الفرص ضد ليدز يونايتد.

وقد يشارك جاك جريليش في التشكيل الأساسي لإيفرتون للمرة الأولى بعد انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء أمام ليدز.

ولم تتضح الصورة بعد بالنسبة للمهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو الوافد حديثاً لمانشستر يونايتد من صفوف لايبزج، بشأن مشاركته في التشكيل الأساسي أمام فولهام يوم الأحد، حيث مازال المدرب البرتغالي روبن أموريم يدرس إمكانية الدفع بالنجوم الثلاثة القادمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ماتيوس كونيا وسيسكو وبريان مبيومو. ومن المتوقع أن يغيب إيزاك مجدداً عن مباراة نيوكاسل أمام ليفربول بعد هجومه على ناديه، الأمر الذي سيترك النادي من دون مهاجم صريح بعد رحيل كالوم ويلسون هذا الصيف دون التعاقد مع مهاجم بديل.

وافتقد ليفربول رايان جرافينبيرش أمام بورنموث بسبب الإيقاف، لكن لاعب خط الوسط الهولندي جاهز للعب مجدداً.

ويفتقد أرسنال مهاجمه الألماني كاي هافيرتز أمام ليدز بسبب إصابة في الركبة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مشاركة جيوكيريس بشكل أكبر، كما أن إصابة هافيرتز ربما دفعت أرسنال للتعجيل بمحاولة ضم إيزي.

وقد تشهد مواجهة كريستال بالاس ونوتينجهام فورست معركة جانبية بين الجماهير في ملعب سيلهيرست بارك يوم الأحد، بعد مشاركة نوتينجهام مكان كريستال في الدوري الأوروبي. وكان كريستال بالاس يستعد للمشاركة في الدوري الأوروبي عقب فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرر إشراك النادي في دوري المؤتمر لخرقه القواعد المتعلقة بملكية الأندية، وبالتالي تم منح بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي إلى نوتينجهام.

وذكرن صحيفة ذي جارديان البريطانية أن جماهير كريستال بالاس تخطط للاحتجاج في أول مباراة للفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تصادف أنها جاءت أمام نوتينجهام، وهناك محادثات جارية حالياً مع الشرطة بشأن تعزيز الأمن.