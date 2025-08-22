«زوارق الإمارات» تُسجل انطلاقة متميزة في «مونديال الفورمولا-1»



إندونيسيا (الاتحاد)



سجلت «زوارق الإمارات» انطلاقة متميزة، في افتتاح الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، بعدما خطف «الفيكتوري» الأضواء في سباق السرعة الذي أقيم على مياه بحيرة توبا، محققاً مركزين متقدمين ضمن أقوى المنافسات العالمية.

وتمكّن زورق «الفيكتوري 3» بقيادة أليك ويكستروم من انتزاع المركز الثاني بزمن 56:190 ثانية، فيما أحرز زميله شون تورنتي على متن «الفيكتوري 4» المركز الثالث بزمن 56:454 ثانية، ليؤكد الفريق حضوره القوي منذ البداية.

وحجز السويدي جوناس آندرسون حامل اللقب العالمي صدارة سباق السرعة بزمن 53:99 ثانية، ضامناً الانطلاق من الصف الأول في السباق الرئيسي المقرر يوم الأحد.

كما قدمت بقية الزوارق الإماراتية مشاركة لافتة، حيث حلّ زورق «الشارقة 17» بقيادة فيليب روستي ويت في المركز الرابع، وزورق «أبوظبي 6» بقيادة إريك ستارك في المركز السابع، بينما جاء زورق «الشارقة 18» بقيادة ستيفان آراند تاسعاً، وظهر الوافد الجديد منصور المنصوري للمرة الأولى مع زورق «أبوظبي 5» محتلاً المركز الثامن عشر، بعدما واجه بعض الأعطال الفنية رغم بدايته المشجعة في التجارب الحرة.

وتتواصل المنافسات يوم السبت مع انطلاقة سباقات السبرنت التي أُضيفت هذا الموسم لإتاحة الفرصة أمام المتسابقين لحصد نقاط إضافية، قبل أن يُسدل الستار الأحد على الجولة الافتتاحية بالسباق الرئيسي.

وتشارك الإمارات بستة زوارق في البطولة «أبوظبي والفيكتوري والشارقة»، ضمن 20 زورقاً عالمياً، في حضور يرسخ مكانة الدولة قوة رئيسية في رياضة الزوارق السريعة.