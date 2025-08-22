السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الظالعي يبحث مع سفير كازاخستان تطوير الرجبي

22 أغسطس 2025 15:00

 
دبي (الاتحاد)
استقبل قيس الظالعي نائب رئيس اتحاد الرجبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، روان جومابيك سفير دولة كازاخستان لدى الدولة، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة وأحمد الطيب مدير الشؤون الفنية باللجنة.
وتجول روان جومابيك بمبني اللجنة الأولمبية والذي يضم 23 اتحاداً وأبدى إعجابه الشديد بتجمع الاتحادات الرياضية في مبنى واحد، وهو ما يربط الاتحادات بعضها بعضاً، ويتم التنسيق بينها في كافة الأمور الفنية والإدارية واللوجستية، ما يصبّ في مصلحة تطور الحركة الأولمبية.
وأكد قيس الظالعي أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في عقد اجتماعات تنسيقية مع سفراء الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات وطيدة من ضمنها جمهورية كازاخستان، ووجهنا الدعوة للسفير الكازاخستاني لاستقباله والاجتماع معه بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي تُعد مقر الرياضة والرياضيين وتبادلنا سبل التعاون في رياضة الرجبي حيث تربطنا علاقات قوية مع الاتحاد الكازاخستاني للرجبي، ولدينا الكثير من الأهداف في التعاون مع هذه الدول من أجل تطوير اللعبة ورفع المستوى الفني من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين المنتخبات في البلدين.
وأضاف الظالعي: «تطرقنا خلال الاجتماع عن أوجه التعاون فيما يختص بالحركة الأولمبية بالبلدين، وستكون هناك مذكرة تعاون سيتم توقيعها بين الجهتين، بعدما نستكشف الرياضات المتميزة في كازاخستان خاصة الرياضات الأولمبية الفردية والرياضات الشتوية، وأيضا نقدم لهم الرياضات المتميزة لدينا، ثم نصيغ مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية في البلدين بمشاركة الاتحادات، التي سيكون عليها التركيز وسيتم توقيع الاتفاقية خلال 3 أشهر مقبلة».

الرجبي
قيس الظالعي
اتحاد الرجبي
اللجنة الأولمبية
سفير كازاخستان
