«أومبودسمان» يتأهل لسباق بريدرز كب كلاسيك



عصام السيد (أبوظبي)

أثبت المهر «أومبودسمان» لجودلفين تفوقه في سباق المسافات المتوسطة بأداءٍ رائع في سباق جودمونت إنترناشونال للفئة الأولى بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني، الذي أقيم بمضمار يورك، وثأر لهزيمته في إكليبس ستيكس للفئة الأولى مع «ديلاكروا».

وتفوق المهر، البالغ من العمر 4 سنوات، الذي درّبه جون وثادي جوسدن، بسهولة على بير كاسل، مُحققاً فوزاً رائعاً بفارق 3 أطوال ونصف الطول بقيادة ويليام بويك، وكان زمن الفوز في سباق 2100 متر 2:07:90 دقيقة على مسار مُصنّف بين جيد وثابت.

ويُمثل هذا الفوز انتصاراً ثانياً في المجموعة الأولى لجواد جودلفين «أومبودسمان»، الذي برز على الساحة العالمية بأداءٍ مُهيمن في سباق برينس أوف ويلز ستيكس (ج1) في رويال أسكوت يونيو الماضي، مُؤمّناً مكانه في سباق بريدرز كب تيرف للفئة الأولى الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار.

وحقق ابن «نايت أوف ثندر» الفوز الرابع، مُوسّعاً الرقم القياسي، في سباق إكليبس ستيكس لصالح إسطبل جوسدن، بعد انتصارات سابقة مع «رورينج ليون» و«مشرف» و«مُستهدف».

وخطف «بير كاسل» لجودلفين الذي كان يمثل أرنب السباق من إسطبل المدرب أندريه فابر، بقيادة روبرت هافلين، الأنظار في بداية المنافسة بانطلاقة قوية، ودون أي مُنافسة، ولكن وليام بويك حافظ على هدوئه على صهوة «أومبودسمان» مُتقدماً ببطء في المسار المستقيم قبل أن يُسجّل فوزاً حاسماً في آخر 400 متر.

وقال جوسدن، الأب، عن «أومبودسمان»: «انظروا، إنه حصان رائع، حصان عظيم، لقد تدرب جيداً وفاز ببراعة، وفاز بثقة»، كان سباق إكليبس مُربكاً، كما ذكرنا، ولنترك الأمر عند هذا الحد، كان فوزاً رائعاً، لكنني ظننتُ للحظة أن أندريه فابر سيكون محظوظاً».

أضاف: «لم نُشركه في سباقاتٍ وهو في الثانية من عمره، وقد تطوّر تدريجياً، إنه يتحسن باستمرار، وقد تدرّب جيداً، ولم يُهزم العام الماضي، وكانت هزيمته الوحيدة هذا العام في سباق إكليبس، لذا فهو حصانٌ مثالي»، «أومبودسمان» سيستهدف على الأرجح سباق آيريش تشامبيونز ستيكس (ج1) في ليوباردستاون في 13 سبتمبر، وسباق تشامبيونز ستيكس (ج1) في 18 أكتوبر بمضمار أسكوت.

وبما أن سباق جودمونت انترناشونال جزءٌ من سلسلة تحديات كأس البريدرز، فقد ضمن «أومبودسمان» مكاناً مدفوع الأجر تلقائياً في سباق كأس البريدرز الكلاسيكي (ج1) بقيمة 7 ملايين دولار، على مسافة ميل وربع ميل على أرضية ترابية، في 1 نوفمبر بمضمار ديل مار، بالإضافة إلى تأهله السابق لسباق كأس البريدرز العشبي.