الرياضة

فلاديمير إيفيتش: مباراة دبا لن تكون سهلة وهدفنا الـ3 نقاط

فلاديمير إيفيتش: مباراة دبا لن تكون سهلة وهدفنا الـ3 نقاط
22 أغسطس 2025 12:26

 
معتز الشامي (أبوظبي)
أكد فلاديمير إيفيتيش المدير الفني لفريق العين جاهزية اللاعبين لمباراة دبا في الجولة الثانية بدوري أدنوك للمحترفين، مساء الغد على استاد دبا، وقال المدرب الصربي: «نخوض أول مباراة خارج ملعبنا هذا الموسم، وسنواجه فريقاً صعد مؤخراً إلى دوري المحترفين، لديه طموح ورغبة كبيرة، نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة».
أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء المرتقب: «شاهدنا مباراتهم الأولى، لقد قدموا عرضاً جيداً وأعتقد أن اللقاء الأول لهم متكافئ بنسبة 50-50 وكان بإمكانهم تحقيق نتيجة أفضل، كما أن لديهم لاعبين مميزين في تشكيلتهم ويلعبون بتنظيم سواء في الدفاع أو الهجوم ونحن نعرف هذا جيداً ولهذا يجب علينا أن نكون في قمة التركيز أمام دبا».
وتابع: «في كل مباراة نريد الفوز، علينا أن نبذل أقصى جهدنا، الأمور لن تكون سهلة لكننا هنا لتقديم أداء جيد وتحقيق النقاط الثلاث ونأمل أن نتمكن من ذلك».
وبسؤاله عن مدى جاهزية الثنائي سفيان رحيمي ورامي ربيعة لخوض المباراة قال: «نتواصل مع الجهاز الطبي بخصوص سفيان رحيمي ورامي ربيعة وقبل المباراة نأمل أن تسير عملية التأهيل في الاتجاه الصحيح وسنرى ما يمكن أن يحدث».
ورداً على استفسار بشأن الميركاتو الصيفي للعين ووجود صفقات قادمة قال: «نعلم أن سوق الانتقالات مفتوحاً ونحن نشطون إذا وجدنا شيئاً مناسباً لنا سنقوم به في حينه وإذا لم نجد فلن نفعل، وهذا أمر طبيعي مثل كل الأندية الأخرى».
وبشأن التحديات التي يتوقعها أمام دبا غداً قال: «أتوقع أن الفريق من مباراة لأخرى سيكون أفضل ويجب أن نعرف ما الذي نريده في جميع الجوانب سواء في الكرات الثابتة أو بشكل عام خلال الدقائق المئة التي تستغرقها المباراة، وما أريده من لاعبي هو أن يكونوا في قمة تركيزهم بكل ثانية من المباراة لأن اللقاء بالنسبة لنا يبدأ من قبل صافرة الحكم بزمن طويل».

