الرياضة

جيسوس يرفض وعد جماهير النصر بلقب «السوبر السعودي»!

جيسوس يرفض وعد جماهير النصر بلقب «السوبر السعودي»!
22 أغسطس 2025 12:41

 
الرياض (د ب أ)

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، السبت.
جيسوس في المؤتمر الصحفي: «نحن جاهزون للعب نهائي كأس السوبر، ونتطلع إلى تحقيق اللقب، وسنلعب أمام فريق محترم، وهو الأهلي، وكل الأمور بحال جيدة من جميع النواحي».
وأضاف: «غداً عُرس كروي للكرة السعودية الذي يترجم وجه الكرة السعودية، ولدينا العزيمة للحصول على اللقب».
وحول غياب السنغالي ساديو ماني بعد طرده في المباراة السابقة، أكد جيسوس «ماني لاعب كبير وسنرى البديل الذي يساعد الفريق على الفوز وتدريب اليوم سيوضح ذلك».
ورفض جيسوس أن يعد الجماهير بتحقيق اللقب، وقال: «لا أحد يستطيع الوعد بالبطولة، لأنها تحتمل كل شيء بنفس النسبة للفريق الآخر، علينا احترام الخصم وسنبذل قصارى الجهد لتحقيق اللقب».
من جهته، أعرب المدافع الإسباني اينيجو مارتنيز عن سعادته بوصول النصر للنهائي: «أنا سعيد بأول نهائي للموسم الكروي وسعيد بوجودي بنادي النصر، ونحن جاهزون للنهائي ونعدهم بالحصول على اللقب والعودة به للرياض».
وأضاف: «الفريق جاهز ورأينا الروح الكبيرة للاعبين في المباراة السابقة، رغم أننا لعبنا بعشرة لاعبين أغلب الوقت ومتحمسون لنيل اللقب، ونعرف أنها مباراة صعبة، ولكن لدينا مفاتيح قادرة على تحقيق الفوز وسنلعب بروح كبيرة من أجل جماهيرينا، ولعبت في كثير من الفرق وساعدني ذلك على التأقلم السريع».

