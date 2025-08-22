يايسله: الأهلي يتطلع إلى لقب «المسار الصحيح»



الرياض (د ب أ)



أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، عن تطلعه لحصد لقب كأس السوبر السعودي، مشدداً على أن انتزاع اللقب في بداية الموسم يساعد الفريق ليكون في المسار الصحيح.

ويلتقي الأهلي والنصر السبت في نهائي كأس السوبر السعودي 2025 في المباراة التي يحتضنها ملعب هونج كونج الدولي.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي للمباراة: «الفريق تمت دعوته للمشاركة في البطولة قبل وقت قصير، وهو ما جعل هناك حاجة لإعادة جدولة بعض الأمور من أجل الظهور بأفضل طريقة».

وعن الحضور الجماهيري المنتظر والذي سيكون أغلبه داعماً للنصر ونجمه الأول كريستيانو رونالدو، قال يايسله إن هذه الأمور لا تقلقه، مشيراً إلى أن كل تحدٍ يعرف كيف يوجهه لمصلحة الفريق».

وبشأن توقعاته لمباراة فريقه أمام النصر، أكد المدرب الألماني أنه لا يمكن التنبؤ بالنتيجة، مشيراً إلى أن التفاصيل المهمة في هذه المواجهات هي ما تحسمها، معرباً عن تطلعه لخوض اللاعبين اللقاء بتركيز كبير.

ولدى سؤاله عن مواجهته أمام البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر والذي سبق أن واجهه العام الماضي خلال فترة جيسوس مع الهلال، قال يايسله «تواجهنا كثيراً على مدار المواسم الماضية، وأعرف أسلوب لعبه وأحترمه شخصاً ومدرباً وحقق العديد من الإنجازات وغداً مواجهة نهائية لا تخضع لمقاييس».

وأضاف: «النصر فريق مختلف عن الموسم الماضي ويتحلى بالواقعية، لديهم ميزانية وقاموا بكثير التغييرات ولكن نحن أيضاً فريق جيد ونسعى للانتصار».

ورفض يايسله الأخبار المتداولة بشأن تفاصيل خطته أمام النصر والتي من بينها نيته الاعتماد على فراس البريكان لوقف الإمدادات للاعب النصر مارسيلو بروزوفيتش، حيث وصف مدرب الأهلي هذه الأخبار بـ«الفارغة».