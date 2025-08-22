السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

والدة رابيو تهاجم نادي مرسيليا: «في كرة القدم الجميع يكذب»

والدة رابيو تهاجم نادي مرسيليا: «في كرة القدم الجميع يكذب»
22 أغسطس 2025 12:51

 
باريس (د ب أ)
وجهت والدة أدريان رابيو لاعب وسط أولمبيك مرسيليا، انتقادات لاذعة للنادي الفرنسي بعد قرار عرض نجلها للبيع. واستقر نادي مارسيليا على الاستغناء عن رابيو، بسبب تجاوزه بعد خسارة الفريق أمام رين بنتيجة صفر/1 في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي.
وجاءت هذه الخطوة بعد حدوث مشادة كلامية بين رابيو وزميله جوناثان رو، الذي أصبح في طريقه للانتقال إلى بولونيا الإيطالي.
وهاجمت والدة رابيو ووكيلة أعماله، فيرونيك رابيو، مجلس إدارة مارسيليا بشدة، كما وجهت اتهامات للنادي الفرنسي عبر شبكة «آر تي أل». وقالت فيرونيك رابيو: «لا يمكن طرده من الفريق بسبب شجار في غرفة الملابس، في كرة القدم، الجميع يكذب، والجميع يعلم ذلك، بالطبع يكذبون».
وأضافت: «في كرة القدم، الأمر كله يتعلق بالمال، عندما لا تعرف ما هو السبب، فذلك لأن الأمر يتعلق بالمال، كيف يمكننا أن نتخيل أن مشادة عنيفة للغاية حدثت ولم يتدخل أحد؟ ماذا يعني عنف شديد؟ لم يصب أحد بأذى، ولم يذهب أحد إلى المستشفى، لم يكن هناك كسر في الأنف، ولا شقوق في الشفة، ولا غرز جراحية. لذلك لا أفهم الأمر ولا أصدقه، أنا لا أنكر الشجار، وكذلك أدريان».

