ألكسندروفا تُطيح «حاملة اللقب» في «مونتيري»



مونتيري (رويترز)



تغلبت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة الثانية 7-6 و4-6 و6-2 على حاملة اللقب ليندا نوسكوفا في بطولة مونتيري المفتوحة للتنس، لتتأهل إلى قبل نهائي البطولة التحضيرية لبطولة أميركا المفتوحة.

وبدأت ألكسندروفا المصنفة 14 عالمياً، المجموعة الحاسمة بقوة بعد مجموعتين متكافئتين، وبينما قاتلت التشيكية نوسكوفا لتتعادل 2-2، استعادت الروسية الهيمنة على المباراة لتحقق الفوز بعد ساعتين تقريباً في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة.

وتلعب ألكسندروفا في قبل النهائي ضد التشيكية ماري بوزكوفا التي فازت بسهولة 6-3 و6-2 على الكراوتية أنتونيا روجيتش.

كما تأهلت الروسية ديانا شنايدر أيضاً إلى قبل النهائي بعد أن قلبت تأخرها بمجموعة وأنقذت خمس نقاط لخسارة المباراة ضد إليسه ميرتنز لتفوز 3-6 و7-6 و7-6، بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات ضد البلجيكية المصنفة الخامسة.

وتلعب شنايدر المصنفة 22 عالمياً في قبل النهائي ضد أليشيا باركس بعد فوز الأميركية 6-2 و7-5 على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا.

وتتفوق شنايدر 2-1 في سجل المواجهات المباشرة ضد باركس، بما في ذلك الفوز بمجموعتين دون رد في إنديان ويلز في وقت سابق من هذا العام.