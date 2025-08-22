السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر والأهلي.. «قمة سوبر» بألوان السعودية في هونج كونج

النصر والأهلي.. «قمة سوبر» بألوان السعودية في هونج كونج
22 أغسطس 2025 13:04

 
هونج كونج (أ ف ب)
يلتقي النصر والأهلي في نهائي مسابقة الكأس السوبر السعودية يوم غد السبت على ملعب هونج كونج الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، وتُعتبر المباراة صعبة على الفريقين نظراً لتقارب المستويات بينهما إلى حد كبير، فضلاً عن الرغبة الجامحة لكل منهما في انتزاع اللقب، الذي سيكون من دون أدنى شك بمثابة دافع معنوي وحافز كبيرين للبطل قبل انطلاقة الدوري نهاية الشهر الجاري.
وتُعدّ المواجهة مألوفة بالنسبة للمدربين البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر والألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، حيث يعرف كل منهما الآخر، إذ التقيا في الموسمين الماضيين 6 مرات، 4 في الدوري ومرة في السوبر ومرة في بطولة آسيا للنخبة. وحسم جيسوس الذي كان مدرباً للهلال أول 4 مواجهات، منها واحدة بركلات الترجيح، فيما تفوق يايلسه في آخر مباراتين.
وسبق للنصر الظهور في كأس السوبر 6 مرات، وتوج باللقب مرتين في عامي 2020 و2021، ويطمح إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة، بينما شارك الأهلي في نسختين سابقتين، وتوّج باللقب مرة واحدة كانت عام 2016، ويأمل في إحراز لقبه الثاني في تاريخ البطولة.
وجاء تأهل النصر بعدما تجاوز الاتحاد 2-1 في نصف النهائي الأول الذي جمعهما الثلاثاء، في حين تأهل الأهلي على حساب القادسية بعد الفوز عليه 5-1 في نصف النهائي الثاني الذي أقيم الأربعاء.
وأعلن الوافدون الجدد في ظهورهم الأول من كلا الفريقين عن أنفسهم، حيث نجح البرتغالي جواو فيليكس في التعبير عن نفسه بشكل أكثر من رائع وسجل هدف الفوز أمام الاتحاد، وكان بالإمكان إضافة أهداف أخرى، إلى جانب الإسباني إينيغو مارتينيس، في حين برز الفرنسي إنزو ميلو في الأهلي وسجل أحد الأهداف الخمسة تاركاً انطباعاً مميزاً بعد الجهد الذي بذله طوال المباراة إضافة إلى الوافد الجديد محمد عبدالرحمن.
ويفتقد النصر في المباراة لأحد أهم أوراقه الرابحة، وهو السنغالي ساديو مانيه الذي خرج بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

أخبار ذات صلة
يايسله: الأهلي يتطلع إلى لقب «المسار الصحيح»
جيسوس يرفض وعد جماهير النصر بلقب «السوبر السعودي»!
النصر السعودي
الأهلي السعودي
كأس السوبر السعودي
هونج كونج
الدوري السعودي
رونالدو
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©