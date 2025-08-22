النصر والأهلي.. «قمة سوبر» بألوان السعودية في هونج كونج



هونج كونج (أ ف ب)

يلتقي النصر والأهلي في نهائي مسابقة الكأس السوبر السعودية يوم غد السبت على ملعب هونج كونج الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، وتُعتبر المباراة صعبة على الفريقين نظراً لتقارب المستويات بينهما إلى حد كبير، فضلاً عن الرغبة الجامحة لكل منهما في انتزاع اللقب، الذي سيكون من دون أدنى شك بمثابة دافع معنوي وحافز كبيرين للبطل قبل انطلاقة الدوري نهاية الشهر الجاري.

وتُعدّ المواجهة مألوفة بالنسبة للمدربين البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر والألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، حيث يعرف كل منهما الآخر، إذ التقيا في الموسمين الماضيين 6 مرات، 4 في الدوري ومرة في السوبر ومرة في بطولة آسيا للنخبة. وحسم جيسوس الذي كان مدرباً للهلال أول 4 مواجهات، منها واحدة بركلات الترجيح، فيما تفوق يايلسه في آخر مباراتين.

وسبق للنصر الظهور في كأس السوبر 6 مرات، وتوج باللقب مرتين في عامي 2020 و2021، ويطمح إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة، بينما شارك الأهلي في نسختين سابقتين، وتوّج باللقب مرة واحدة كانت عام 2016، ويأمل في إحراز لقبه الثاني في تاريخ البطولة.

وجاء تأهل النصر بعدما تجاوز الاتحاد 2-1 في نصف النهائي الأول الذي جمعهما الثلاثاء، في حين تأهل الأهلي على حساب القادسية بعد الفوز عليه 5-1 في نصف النهائي الثاني الذي أقيم الأربعاء.

وأعلن الوافدون الجدد في ظهورهم الأول من كلا الفريقين عن أنفسهم، حيث نجح البرتغالي جواو فيليكس في التعبير عن نفسه بشكل أكثر من رائع وسجل هدف الفوز أمام الاتحاد، وكان بالإمكان إضافة أهداف أخرى، إلى جانب الإسباني إينيغو مارتينيس، في حين برز الفرنسي إنزو ميلو في الأهلي وسجل أحد الأهداف الخمسة تاركاً انطباعاً مميزاً بعد الجهد الذي بذله طوال المباراة إضافة إلى الوافد الجديد محمد عبدالرحمن.

ويفتقد النصر في المباراة لأحد أهم أوراقه الرابحة، وهو السنغالي ساديو مانيه الذي خرج بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية.