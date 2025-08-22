السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

شكوك حول مشاركة دومبيا ودوجاي مع خورفكان أمام البطائح

22 أغسطس 2025 16:30

فيصل النقبي (خورفكان)


كثّف خورفكان تحضيراته الفنية والبدنية استعداداً للقاء البطائح يوم الأحد، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للفريق الذي يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعوّض خسارته في «ضربة البداية».

وشهدت الحصص التدريبية الأخيرة مشاركة أغلب العناصر الأساسية، وسط اهتمام حسن العبدولي المدير الفني برفع درجة التركيز والانضباط التكتيكي، مع تنويع في أساليب اللعب لمجاراة أسلوب البطائح.

الجزيرة يعود «مبتسماً» من الشارقة بهدف كوليبالي
كلباء يكسب بني ياس بـ «هدف قاتل»

ورغم جاهزية خورفكان، إلى أن هناك شكوكاً حول جاهزية لاعب الارتكاز الإيفواري دومبيا، والمهاجم الكوري الجنوبي دوجاي وون، بسبب تعرضهما للإصابة في الفترة الماضية، حيث يخضعان لتقييم طبي دقيق لتحديد إمكانية مشاركتهما.

وفي لفتة تحفيزية، أعلن نادي خورفكان عن توفير حافلات مجانية لنقل المشجعين إلى ملعب البطائح، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الجماهيري، ودعم الفريق في اللقاء المهم، إذ يأمل «النسور» في استثمار الدعم الجماهيري لتحقيق الانطلاقة المرجوة هذا الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
البطائح
حسن العبدولي
