مانشستر سيتي يمدّد عقد روبن دياز حتى 2029

مانشستر سيتي يمدّد عقد روبن دياز حتى 2029
22 أغسطس 2025 13:53

 
لندن (د ب أ)
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز لمدة أربع سنوات حتى صيف عام 2029، وانضم دياز إلى سيتي في سبتمبر 2020 قادماً من نادي طفولته بنفيكا، ومنذ ذلك الحين أصبح صخرة في قلب دفاع الفريق.
وخاض دياز أكثر من 200 مباراة مع مانشستر سيتي وحقق عشرة ألقاب خلال مواسمه الخمسة في ملعب الاتحاد، من بينها أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الفردية.
وقال اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «أنا سعيد للغاية اليوم، أشعر بفخر كبير لتمثيل هذا النادي العظيم، سيتي هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، في قمة اللعبة، أتنافس على البطولات، طموح النادي يتماشى تماماً مع طموحي، وكلاعب كرة قدم لا يوجد أفضل من ذلك».
وأضاف: «أحب مانشستر فهي منزلي الآن، وأحب جماهير مانشستر سيتي، دعمهم منذ اليوم الأول كان مذهلاً للغاية، وأنا أقدرهم كثيراً». وأكد: «عندما أفكر في البطولات التي حققناها والطريقة التي لعبنا بها خلال فترتي هنا، لا أستطيع أن أتخيل نفسي ألعب في أي مكان آخر».
وتابع دياز: «مهمتي الآن أن أكون في أفضل صورة طوال فترة هذا العقد، حتى أساهم في مساعدتنا على المنافسة من أجل المزيد من الألقاب». وأشار: «أود أن اشكر زملائي وبيب جوارديولا والجهاز التدريبي وكل من في النادي، هذا مكان استثنائي، وأنا ممتن كل يوم للدعم الذي أحصل عليه».
وختم بالقول: «الآن يبدأ العمل الجاد، وأريد أن أعد الجماهير بأنني سأبذل كل ما في وسعي للفوز بالمزيد من البطولات وجلب مزيد من النجاحات لسيتي».
ومن جانبه، قال هوجو فيانا، المدير الرياضي لسيتي «كنا متحمسين للغاية كإدارة لأن روبن وقع عقداً جديداً وأكد التزامه طويل المدى بالنادي». وأضاف: «عمله الجاد واحترافيته وتفانيه واضحة لنا جميعا كل يوم، هو قائد داخل غرفة الملابس، وعلى أرض الملعب، إنه أحد قادتنا، اللاعبون يستمعون إليه، وبيب والطاقم التدريبي يحبون العمل معه، إنه محترف بكل ما تعنيه الكلمة».
وأوضح: «كان أداؤه على مدار السنوات الخمس الماضية مذهلاً، وهو سبب رئيسي وراء نجاحاتنا، في كل مرة يرتدي فيها روبن قميص سيتي، يعطي كل ما لديه من أجل الشعار، ونحن سعداء للغاية لبقائه معنا في السنوات الأربع المقبلة».

