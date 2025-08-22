السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه

كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه
22 أغسطس 2025 15:12

 
باريس (أ ف ب)
يغيب الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا عن مواجهة فريقه باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا، أمام أنجيه اليوم، على ملعب بارك دي برانس في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على غرار الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما المحتمل رحيله عن النادي. وأفاد مصدر أن لاعب نابولي الإيطالي السابق، شعر بانزعاج عضلي بسيط، ما دفع الجهاز الفني إلى أخذ القرار بعدم إشراكه في المباراة المرتقبة.
ومع ذلك، بإمكان سان جرمان الذي أطلق تدريباته للموسم الجديد في 6 الحالي، الاعتماد على ترسانته من النجوم في غياب «كفارا»، مثل عثمان ديمبيلي، المغربي أشرف حكيمي، البرازيلي ماركينيوس وديزيريه دويه.
ولم يتواجد اسم دوناروما الذي شارك في تدريبات الفريق الأول الخميس، ولكن ليس مع حراس المرمى الثلاثة الآخرين خلال فترة الإحماء، في تشكيلة الفريق على غرار المباراتين السابقتين في مستهل الموسم.
وتعثّرت مفاوضات تمديد عقد الإيطالي مع بقاء عام واحد على نهايته، ووقّع النادي مع لوكا شوفالييه ليشغل المركز الأساسي لحراسة المرمى.
وبات من المتوقع رحيل دوناروما قبل انتهاء فترة الانتقالات.

