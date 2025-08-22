السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

طيران الإمارات تواصل رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

طيران الإمارات تواصل رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس
22 أغسطس 2025 17:00

 


دبي (الاتحاد)
تواصل طيران الإمارات رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أحدى البطولات الأربع الكبرى «الجراند سلام»، كناقل رسمي للعام الرابع عشر على التوالي، مؤكدة التزامها المستمر بدعم رياضة التنس العالمية وتقديم تجارب استثنائية للجماهير.
وخلال نسخة هذا العام، ستعمل الناقلة على تعزيز تجارب الجمهور داخل الملعب وخارجه من خلال ضيافة راقية، وأنشطة تفاعلية، وقوائم طعام وترفيه مصممة بعناية على متن الطائرات، إلى جانب مبادرات مجتمعية ضمن برنامجها «Force for Good».
وخلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، ستتفتح طيران الإمارات جناحها الفخم للضيافة والمقام على مساحة 1358 قدماً مربعاً في ملعب آرثر آش. ويُعد هذا الجناح من أبرز الوجهات وأكثرها استقطاباً في البطولة، حيث يوفر إطلالات لا مثيل لها على الملعب وتجربة ضيافة راقية لعشاق التنس والمشاهير وأبطال الرياضة وضيوف الناقلة طوال أسبوعي البطولة. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخيارات طعام فاخرة ومشروبات حصرية داخل الجناح.
كما سيشارك أفراد أطقم طيران الإمارات وفريق العمل يوم 23 أغسطس في «يوم الأطفال – آرثر آش»، حيث سيلتقون بالأطفال ويوزعون الألعاب ودفاتر التلوين وحقائب المستكشفين، إضافة إلى صور فورية بإطارات خاصة بالبطولة لتخليد ذكرياتهم.
واستمراراً لمبادراتها المجتمعية، ستنظم طيران الإمارات يوم 26 أغسطس جلسة تدريبية للأطفال من «رابطة تنس كينجز كاونتي» على ملعب آرثر آش، بمشاركة أسطورتي التنس سلون ستيفنز وجون إسنر.

