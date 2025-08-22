مدرب ليفربول: دفاعنا كان مفتوحاً للغاية أمام بورنموث

لندن (د ب أ)

أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن المعايير المرتفعة التي طبقها الفريق في رحلة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تعني أن أي خلل سيخضع للتدقيق الفوري.

وفاز ليفربول على بورنموث 4 2/ في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، ورغم ذلك وجهت انتقادات للفريق بسبب ضعف خط الدفاع عقب استقبال هدفين، لينجح بعدها الفريق في حسم الفوز خلال اللحظات الأخيرة.

وركزت الانتقادات على المدافعين فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي، لتسببهما في تسجيل أنطوان سيمينيو هدفين. وقال سلوت: «بالطبع، الأمر له علاقة بالخطة التي وضعناها، واتفق بأن خط دفاعنا في بعض الآحيان كان مفتوحاً للغاية».

وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «اعتقد أن الهدف الأول جاء بسبب سوء توفيق بشكل كبير، بعد أن فقدنا الكرة بشكل غريب». وأضاف: «وجاء الهدف الثاني بسبب المساحات المفتوحة في خط دفاعنا، لكن أيضاً الهدف الثالث لنا جاء بفضل توغل أحد لاعبي خط الوسط، كورتيس جونز، إلى منطقة الجزاء ليصعب الأمور على حارس الفريق الخصم، حيث سقطت الكرة أمام فيديريكو كييزا».

وأشار: «وبالتالي هذه هي طبيعتنا، لكننا بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح من خلال عدم الانفتاح بشكل مفرط». وعن عودة المدافع الهولندي رايان جرافينبيرش بعد انتهاء فترة إيقافه، واستعداده للمشاركة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين المقبل، قال سلوت: «سيكون هذا التوازن أفضل مع رايان، في وجود رايان بمركزه المعتاد، أتوقع أن نكون أكثر استعداداً للهجمات المرتدة».