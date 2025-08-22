السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ليفربول: دفاعنا كان مفتوحاً للغاية أمام بورنموث

مدرب ليفربول: دفاعنا كان مفتوحاً للغاية أمام بورنموث
22 أغسطس 2025 15:32

 

لندن (د ب أ)
أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن المعايير المرتفعة التي طبقها الفريق في رحلة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تعني أن أي خلل سيخضع للتدقيق الفوري.

أخبار ذات صلة
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
سيتي يواجه توتنهام.. و«أوبتا» يتوقعها «زرقاء»

وفاز ليفربول على بورنموث 4 2/ في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، ورغم ذلك وجهت انتقادات للفريق بسبب ضعف خط الدفاع عقب استقبال هدفين، لينجح بعدها الفريق في حسم الفوز خلال اللحظات الأخيرة.
وركزت الانتقادات على المدافعين فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي، لتسببهما في تسجيل أنطوان سيمينيو هدفين. وقال سلوت: «بالطبع، الأمر له علاقة بالخطة التي وضعناها، واتفق بأن خط دفاعنا في بعض الآحيان كان مفتوحاً للغاية».
وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «اعتقد أن الهدف الأول جاء بسبب سوء توفيق بشكل كبير، بعد أن فقدنا الكرة بشكل غريب». وأضاف: «وجاء الهدف الثاني بسبب المساحات المفتوحة في خط دفاعنا، لكن أيضاً الهدف الثالث لنا جاء بفضل توغل أحد لاعبي خط الوسط، كورتيس جونز، إلى منطقة الجزاء ليصعب الأمور على حارس الفريق الخصم، حيث سقطت الكرة أمام فيديريكو كييزا».
وأشار: «وبالتالي هذه هي طبيعتنا، لكننا بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح من خلال عدم الانفتاح بشكل مفرط». وعن عودة المدافع الهولندي رايان جرافينبيرش بعد انتهاء فترة إيقافه، واستعداده للمشاركة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين المقبل، قال سلوت: «سيكون هذا التوازن أفضل مع رايان، في وجود رايان بمركزه المعتاد، أتوقع أن نكون أكثر استعداداً للهجمات المرتدة».

أرني سلوت
ليفربول
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©