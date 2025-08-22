السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كريس ويل يعزز صفوف «سلة البطائح» في الموسم الجديد

كريس ويل يعزز صفوف «سلة البطائح» في الموسم الجديد
22 أغسطس 2025 16:37

 
علي معالي (أبوظبي)
انهى البطائح إجراءات التعاقد مع الأميركي توني كريس ويل لاعب كرة السلة ليكون واحداً من العناصر الهجومية القوية بصفوف الراقي في الموسم الجديد، ليكون الأجنبي الثاني بالفريق حتى الآن بعد التعاقد مع أكوث دينج من جنوب السودان، وتعتبر صفقة توني البالغ من العمر 32 عاماً، إضافة قوية لملاعبنا في الموسم الجديد، حيث يخطط البطائح مع عودة المدرب إمام عبدالبديع (ميشو)، إلى التواجد ضمن الكبار في المسابقات المحلية في الموسم الجديد.
بدأ ميشو العائد لتدريب البطائح مجدداً في تجهيز فريقه بشكل قوي للموسم من خلال التدريبات اليومية، وإتمام الصفقات الجديدة والمؤثرة للموسم المقبل، ويبلغ الأميركي الجديد طوله 203 سم، وله العديد من التجارب في المنطقة العربية خاصة في الدوري اللبناني، وكذلك مع الاتحاد الليبي.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى منافسات الموسم بكأس الاتحاد خلال منتصف الشهر المقبل، وما تزال منافسات الموسم قيد الدراسة بعد الاجتماع الذي جرى مؤخراً بين مدربي أندية الدوري مع د.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد الذي تمت خلاله مناقشة الكثير من أمور اللعبة استعداداً لموسم سيكون مزدحماً بالبطولات ما بين العربية والقارية والدولية فيما يخص ناديي شباب الأهلي والشارقة والنصر والمنتخب الوطني.

