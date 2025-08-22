السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
ليدز يرفض التخلي عن «الحمض النووي» أمام أرسنال!

ليدز يرفض التخلي عن «الحمض النووي» أمام أرسنال!
22 أغسطس 2025 16:52

 
لندن (د ب أ)


تعهّد دانييل فاركه، مدرب ليدز يونايتد، بعدم التخلي عن الحمض النووي للفريق خلال المواجهة أمام أرسنال على ملعب الإمارات، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

واحتفل ليدز يونايتد بعودته للدوري الممتاز، عبر الفوز على إيفرتون في الوقت الذي نجح فيه أرسنال، أحد المرشحين بقوة لنيل اللقب، في الفوز على ملعب مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية.
وحقق ليدز مشواراً مثيراً الموسم الماضي من دوري البطولة الإنجليزية، حيث سجل 95 هدفاً، كما تحلى بهيمنة كبيرة في مواجهة منافسيه في طريقه لحصد اللقب، لكن الوضع في الدوري الممتاز يختلف تماماً.
وقال الألماني فاركه في مؤتمر صحفي: «لن نفرط في حمضنا النووي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ونتوقف عن اللعب».
وأضاف: «إذا حاولت الدفاع لمدة 96 دقيقة، لن يكون لديك فرصة للبقاء، وندرك أن هذه مباراة صعبة، خاصة أنهم يخوضون مباراتهم الأولى على أرضهم، حيث يمكنهم التركيز على هذه المباراة».
وقال: «من المهم محاولة صناعة الفرص وتقديم كرة قدم إيجابية، ولكن ستكون هناك فترات نعاني فيها، وعلينا أن نكون منظمين جيداً ومتماسكين، ولديهم طموحات عالية، وينافسون على كافة الألقاب، هم أحد أقوى المنافسين الذين قد نواجههم، ندرك صعوبة اللعب في هذا الملعب، خاصة في مباراتهم الأولى على أرضهم، حيث يمكنهم التركيز على هذه المباراة، فلا يوجد دوري أبطال أوروبا لتشتيت انتباههم».
وختم المدرب الألماني حديثه بالقول: «كنا نتمنى إقامة هذه المباراة في موعد مختلف، لكن في بعض الأحيان لا نستطيع الاختيار، وهذا أصعب اختبار لنا حتى الآن».

