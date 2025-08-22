السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية

فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
22 أغسطس 2025 17:39

 
مدريد (أ ب)

أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع المدافع البرتغالي الدولي ريناتو فيجا من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لسبعة أعوام.
وتردد أن قيمة الصفقة بلغت 24 مليون يورو (28 مليون دولار) بجانب حوافز أخرى، ليصبح فيجا واحداً من أغلى الصفقات في تاريخ فياريال.
وانضم فيجا «22 عاماً» إلى تشيلسي قادماً من بازل السويسري الصيف الماضي، لكنه سجل مشاركة واحدة فقط من البداية في الدوري الإنجليزي، قبل إعارته إلى يوفنتوس الإيطالي في النصف الثاني من الموسم الماضي.
وشارك فيجا بشكل أساسي مع يوفنتوس، كما أسهم في تتويج البرتغالي بدوري أمم أوروبا في يونيو.
ويشارك فياريال في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الخامس. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
يوفنتوس
