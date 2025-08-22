مدرب كريستال بالاس يحذر لاعبيه من تبعات رحيل جيهي

لندن (د ب أ)

قال النمساوي أوليفير جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، إن فريقه سيكون في وضع صعب في حال خسر خدمات قائده مارك جيهي قبل التعاقد مع لاعبين جدد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن إيبرتشي إيزي لاعب الفريق لم يتواجد في المباراة التي فاز بها كريستال بالاس على فريدريكستاد النرويجي 1- صفر في الملحق الفاصل بدوري المؤتمر الأوروبي، ومن المتوقع انتقاله إلى أرسنال مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار)، فيما لم يشارك جيهي في المباراة التي أقيمت على ملعب «سلهرست بارك» وسط تقارير تربطه بقوة بالانتقال إلى ليفربول.

واقتصرت صفقات كريستال بالاس على التعاقد مع المدافع الكرواتي بورنا سوسا من أياكس الهولندي والحارس البديل والتر بينتيز الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر، فيما انتهى الموعد المحدد لقيد لاعبين جدد قبل مباراة العودة في النرويج، وهو ما أثار استياء جلاسنر.

وقال جلاسنر: «أعرف جيداً أنه إذا غادر مارك، أو لم يكن جاهزاً لمباراة فريدريكستاد نكون في مشكلة كبيرة».

وأضاف: «هذا أمر واضح للغاية لا يمكننا التعاقد مع لاعبين جدد، من وجهة نظري يجب عليه البقاء».

وبسؤاله عن ما إذا كان يقصد مواجهة فريدريكستاد فقط أم الموسم بأكمله أجاب جلاسنر: «لعبنا بجيفرسون ليرما في قلب الدفاع اليوم».

وأضاف: «أنه لاعب وسط وليس لدينا مدافع في الوقت الحالي، إذا غادر مارك ربما سأجرب اللعب في خط الدفاع لأنني كنت مدافعاً من قبل، هذا يمكن أن يكون خياراً سأفكر به».