أيندهوفن يتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)



أعلن أيندهوفن الهولندي، تعاقده مع باول فانر، لاعب بايرن ميونيخ الشاب، بعقد يمتد حتى 2030 .

ولم يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالصفقة، ولكن ذكرت تقرير أن أيندهوفن سيدفع لبايرن 15 مليون يورو (4. 17 مليون دولار) للحصول على خدمات فانر «19 عاماً» لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عاماً.

وصعد فانر من أكاديمية بايرن، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع بايرن في الدوري الألماني (البوندسليجا) عندما شارك بعمر 16 عاماً و15 يوماً في يناير2022 .

ولعب معارا لفريق إلفيرسبرج في موسم 2023 - 2024، ومع هايدنهايم في الموسم الماضي.

وقال فانر في بيان نشره أيندهوفن إن مسؤولي النادي وبيتر بوش، المدير الفني: «أوضحوا لي إنهم يرغبون حقا في ضمي وشرحوا لي أفضل الطرق التي تمكنني من مساعدة الفريق».

وقال بعد حصوله على الرقم 10: «أشعر أنني مستعد للغاية لهذا التحدي، وأدرك أن هذه الخطوة هي الصحيحة، أريد أن أنجح هنا على المسرح المحلي والدولي».

وانتقد ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضي فانر في اليوم السابق، عندما سئل عن أسباب رحيله رغم إمكانية حصوله على وقت للعب من الفريق الأول، بعد رحيل عدد من المهاجمين عن الفريق.

وقال إيبرل: «الأمر متروك للاعبين في كيفية تعاملهم مع التحدي، نحن نعاني من نقص نسبي في الهجوم، إذا لم يكن هناك إيمان بالقدرة على المواجهة، وعندها يجب اتخاذ قرارات، نريد التركيز على اللاعبين المستعدين لتحمل التحدي».

ولكن إرنست ستيوارت، مدير شؤون الكرة في أيندهوفن، قال: «إنه شاب منفتح، يطرح الكثير من الأسئلة، شخص لديه رغبة حقيقية في التطور، ويمكنك أن تلاحظ ذلك في جميع المحادثات».

وأضاف: «باول إضافة مرحب بها للغاية في أيندهوفن، ونحن سعداء بذلك للغاية، نرى له مستقبلاً رائعاً في أيندهوفن، سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي».