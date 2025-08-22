أموريم يفتح الباب أمام عودة «المهمّشين» في مانشستر يونايتد!



مانشستر (أ ف ب)



فتح البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب أمام إمكانية عودة مجموعة من اللاعبين المهمشين في حال عدم إيجاد نادٍ ينتقلون إليه قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية في مطلع الشهر المقبل.

وأُجبر الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو ونظيراه البرازيلي أنتوني وجايدون سانشو، كما الظهير الهولندي تيريل مالاسيا على التدرب بعيداً عن الفريق الأول ليونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وألمح أموريم خلال مؤتمر صحفي مخصص للمباراة المقررة ضد فولهام الأحد، إلى إمكانية إدراج هؤلاء في خططه المستقبلية، إذا استمروا في النادي بعد الموعد النهائي للانتقالات في الأول من سبتمبر، وارتبط اسم جارناتشو بقوة بالانتقال إلى تشيلسي، بينما يحرص ريال بيتيس على استعادة أنتوني، بعد فترة إعارته الناجحة الموسم الماضي.

بيد أن وضع سانشو يزداد تعقيدا بسبب راتبه البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (470 ألف دولار).

قال أموريم «أعرف أن وجود لاعبين في هذا الوضع ليس بالأمر الجيد، لكن من الواضح أنهم يريدون اللعب في ناد مختلف، لذا نحاول ترتيب كل شيء لإسعاد الطرفين، يتعين عليّ أن أشرف على التدريبات مع اللاعبين الذين أعتقد أنهم سيشكلون مستقبل الفريق، ثم يتدرب اللاعبون الآخرون ويستعدون للفصل التالي».

وأوضح «عندما تُغلق نافذة الانتقالات، يصبح التاريخ مختلفاً، عندما تُغلق نافذة الانتقالات، علينا استقبال اللاعبين، ثم نبدأ حياة جديدة، أي شيء وارد».

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الافتتاحية على ارضه ملعب «أولد ترافورد» في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي أمام أرسنال بهدف نظيف، على الرغم من أن «الشياطين الحمر» قدموا أداءً لافتاً.