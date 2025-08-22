تن هاج: مستعد لبدء حقبة جديدة مع ليفركوزن



دوسلدورف (د ب أ)



أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم،عن استعداده لبداية حقبة جديدة مع الفريق، عندما يستهل بطل الدوري الألماني (البوندسليجا) في الموسم قبل الماضي، حملته في الموسم الجديد السبت، بفريق تغير بشكل كبير في أعقاب رحيل العديد من اللاعبين الأساسيين.

وكان ليفركوزن فاز بمباراة في كأس ألمانيا 4 - صفر على جروساسباخ، الناشط بالدرجة الرابعة، الأسبوع الماضي، ولكن الاختبار الحقيقي للمدرب الجديد، والفريق بشكله الجديد، يأتي في مباراته الأولى بالدوري أمام هوفنهايم.

وقال تن هاج، مدرب أياكس ومانشستر يونايتد السابق، للصحفيين قبل مباراته الأولى في الدوري الألماني: «انتهت حقبة، والآن علينا بناء حقبة جديدة».

ويتولى تن هاج تدريب ليفركوزن خلفا لتشابي ألونسو، الذي رحل عن الفريق برفقة العديد من اللاعبين من بينهم فلوريان فيرتز وجوناثان تاه وجرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونج ولوكاس هراديكي، وكلهم ساعدوا ليفركوزن في الموسم التاريخي الذي شهد فوزه بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا بدون خسارة في 2024، كما أنهم أسهموا في الموسم الماضي في احتلال الفريق للمركز الثاني.

وانضم لاعبون جدد، ويمكن أن يتواجد مارك فليكين، حارس المرمى، وجاريل كوانساه، وإبراهيم مازا وإرنست بوكو في التشكيل الأساسي في مباراة الغد، وربما يتواجد أيضاً كلاوديو إتشيفيري، الذي انضم للفريق الخميس معاراً من مانشستر سيتي.

وقال تن هاج: «يمكن أن يشارك كلاوديو في المباراة أساسياً، لقد ولد وهو يحمل الكرة».

ولن يشارك في المباراة بسبب عدم الجاهزية ماليك تيلمان، ومن المرجح ألا يشارك لويك بادي، الذي انضم للفريق يوم الخميس أيضاً.

وقال تن هاج: «قمنا بكل ما يلزم لنكون مستعدين بأفضل طريقة، ليس كل شيء يسير على ما يرام في المباراة الأولى، لكن روح الفريق يجب أن تكون جيدة، وهي كذلك».