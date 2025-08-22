السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تن هاج: مستعد لبدء حقبة جديدة مع ليفركوزن

تن هاج: مستعد لبدء حقبة جديدة مع ليفركوزن
22 أغسطس 2025 19:20

 
دوسلدورف (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!


أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم،عن استعداده لبداية حقبة جديدة مع الفريق، عندما يستهل بطل الدوري الألماني (البوندسليجا) في الموسم قبل الماضي، حملته في الموسم الجديد السبت، بفريق تغير بشكل كبير في أعقاب رحيل العديد من اللاعبين الأساسيين.
وكان ليفركوزن فاز بمباراة في كأس ألمانيا 4 - صفر على جروساسباخ، الناشط بالدرجة الرابعة، الأسبوع الماضي، ولكن الاختبار الحقيقي للمدرب الجديد، والفريق بشكله الجديد، يأتي في مباراته الأولى بالدوري أمام هوفنهايم.
وقال تن هاج، مدرب أياكس ومانشستر يونايتد السابق، للصحفيين قبل مباراته الأولى في الدوري الألماني: «انتهت حقبة، والآن علينا بناء حقبة جديدة».
ويتولى تن هاج تدريب ليفركوزن خلفا لتشابي ألونسو، الذي رحل عن الفريق برفقة العديد من اللاعبين من بينهم فلوريان فيرتز وجوناثان تاه وجرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونج ولوكاس هراديكي، وكلهم ساعدوا ليفركوزن في الموسم التاريخي الذي شهد فوزه بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا بدون خسارة في 2024، كما أنهم أسهموا في الموسم الماضي في احتلال الفريق للمركز الثاني.
وانضم لاعبون جدد، ويمكن أن يتواجد مارك فليكين، حارس المرمى، وجاريل كوانساه، وإبراهيم مازا وإرنست بوكو في التشكيل الأساسي في مباراة الغد، وربما يتواجد أيضاً كلاوديو إتشيفيري، الذي انضم للفريق الخميس معاراً من مانشستر سيتي.
وقال تن هاج: «يمكن أن يشارك كلاوديو في المباراة أساسياً، لقد ولد وهو يحمل الكرة».
ولن يشارك في المباراة بسبب عدم الجاهزية ماليك تيلمان، ومن المرجح ألا يشارك لويك بادي، الذي انضم للفريق يوم الخميس أيضاً.
وقال تن هاج: «قمنا بكل ما يلزم لنكون مستعدين بأفضل طريقة، ليس كل شيء يسير على ما يرام في المباراة الأولى، لكن روح الفريق يجب أن تكون جيدة، وهي كذلك».

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
إريك تن هاج
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©