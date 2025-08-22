السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تحصد ذهبية بطولة «أياسا» للقفز بالمظلات

الإمارات تحصد ذهبية بطولة «أياسا» للقفز بالمظلات
22 أغسطس 2025 19:41

 
سيبيريا (وام)

أحرز منتخب الإمارات للقفز بالمظلات المركز الأول والميدالية الذهبية، في منافسات بطولة أياسا، والتي أقيمت أمس الأول، على هامش مهرجان «نيبوفست» في إقليم كوزباس - سيبيريا، بمشاركة نخبة من أبطال العالم في هذه الرياضة.
جاء ذلك عن طريق البطل الإماراتي عبدالباري الكبيسي، الذي نجح في اعتلاء منصة التتويج، بعد منافسة قوية أبهرت جماهير المهرجان.
وشهد حفل التتويج يوسف الحمادي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الذي هنّأ البطل الإماراتي على هذا الفوز، وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات الجوية من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.
 

الإمارات
القفز بالمظلات
سيبيريا
يوسف الحمادي
اتحاد الرياضات الجوية
