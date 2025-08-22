سيميوني يتطلع إلى تطوير نفسه وأتلتيكو مدريد!

لندن (د ب أ)



تعهد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بمواصلة العمل لتطوير نفسه وفريقه، في سعيه لتحقيق النجاح مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سيميوني استثمر مبلغ وصل إلى 175 مليون يورو (203 ملايين دولار)، من أجل تدعيم فريقه هذا الصيف، لكنه خسر في المباراة الأولى بالدوري الإسباني أمام إسبانيول 1-2 الأسبوع الماضي.

وبسؤاله إذا كان الفريق بحاجة للتغيير قال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: «لا أعرف إذا كانت الكلمة هي التغيير، سأقول التطوير، وهذا ما أفعله هنا طوال 14 عاماً».

وكان أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، تقدم في ملعب إسبانيول عن طريق جوليان ألفاريز من ضربة حرة مباشرة، لكنه تلقى هدفين من البديلين ميجيل روبيو وبير ميلا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

واختار سيميوني خمسة لاعبين من أصل سبعة لاعبين تم التعاقد معهم هذا الموسم، وهم أليكس باينا وجوني كاردوسو وماتيو روجيري وتياجو ألمادا وديفيد هانكو، في التشكيل الأساسي أمام إسبانيول، فيما شارك المهاجم جياكومو راسبادوري بديلاً، لكنه بدا محبطاً لدى تعرض باينا لإصابة قد تبعده عن الفريق هذا الأسبوع.

وكان فريق إلتشي، الصاعد من الدرجة الثانية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثاني، قد بدأ مشواره في الدوري الإسباني بالتعادل على ملعبه مع ريال بيتيس 1-1، ورغم أنه احتاج لهدف تعادل متأخر من جيرمان فاليرا للحصول على نقطة، فأن سيميوني يدرك جيداً أنه لن يكون منافساً سهلاً.

وقال المدرب الأرجنتيني: «نعرف مميزات إلتشي وكيف يعمل مدربهم، لقد قاموا بعمل جيد في الدرجة الثانية بفضل التزامهم».

وأضاف: «نسعى لخوض المباراة بقوة وبثقة أننا قادرون على إلحاق الهزيمة بهم».