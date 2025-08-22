السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب نوتنجهام يثير الشكوك بـ «الدخان والنار»!

مدرب نوتنجهام يثير الشكوك بـ «الدخان والنار»!
22 أغسطس 2025 19:58


لندن (د ب أ)

أثار نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، الشكوك بشأن مستقبله مع الفريق، وسط الشائعات التي تتعلق بمستقبله مع الفريق، وقال «حيث يوجد دخان، فهناك نار».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن هناك شائعات متزايدة تشير إلى أن منصب المدرب البرتغالي بات مهدداً، بعد تدهور علاقته مع المالك إيفانجيلوس ماريناكيس.
ويبدو أن نونو، الذي وقع على عقد جديد في يونيو، بعد أن قاد الفريق للعب في أوروبا في الموسم الماضي، متقبل أن وقته في النادي قد ينتهي، بعدما قال إن علاقته مع ماريناكيس تغيرت.
وقال قبل مواجهة كريستال بالاس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز: «نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، ونعمل في هذه الصناعة منذ فترة».
وأضاف: «وحيث يوجد دخان، فهناك نار، لذلك أنا أعرف كيف تسير الأمور، ولكنني هنا للقيام بعملي، وأتفهم ذلك، لأنني قلق. أنا أول شخص يشعر بالقلق، أنا أول من يهتم بالأمر».
وبدأ التصدع في العلاقة في الأسبوع الماضي، عندما انتقد نونو نشاط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال أضاع النادي فرصة جيدة وأعرب عن قلقه بشأن الموسم. ومنذ ذلك الحين أنفق النادي ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار) للتعاقد مع جيمس ماكآتي، وأوماري هاتشينسون، وأرنو كالي موييندو، ودوجلاس لويز.
وقال: «كانت علاقتي دائماً جيدة مع المالك، في الموسم الماضي كنا مقربين للغاية، هذا الموسم علاقتنا ليست جيدة، ولا أعرف تحديداً، ولكنني صريح معكم، لا يمكنني أن أقول أن العلاقة لا تزال كما هي، لأنها ليست كما هي، السبب وراء هذا، لا أعرف، وأنا دائماً أؤمن بأن الحوار وما تقوله أو رأيك يبقى دائما أمراً مهماً، لأن قلقي ينصب على الفريق والموسم الذي ينتظرنا، لكن علاقاتنا قد تغيرت».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
