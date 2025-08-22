السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كلباء يكسب بني ياس بـ «هدف قاتل»

كلباء يكسب بني ياس بـ «هدف قاتل»
22 أغسطس 2025 20:29

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

انتزع كلباء فوزه الأول هذا الموسم، على حساب مستضيفه بني ياس بهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي»، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأحرز «الهدف القاتل» سامان قدوس من ضربة جزاء في الدقيقة 89 .
وجاءت المباراة أقل من المتوقع، حيث خلت من الندية والإثارة، باستثناء دقائق معدودة في الشوط الأول، فيما لم تكن هناك أي هجمات في الشوط الثاني الذي لم يشهد أي تسديدة على المرميين.
ورغم الأفضلية التي بدأ بني ياس بها اللقاء، إلا أنه لم يستطع الحفاظ عليها، ووضح حاجة الفريق إلى الوقت، من أجل مزيد من الانسجام بين عناصره الجديدة.
على الجانب الآخر حسمت خبرة لاعبي كلباء، بقيادة أحمد نور الله اللقاء في اللحظات الحاسمة، لينتهي اللقاء بفوز أول لـ «النمور» هذا الموسم، بعد الخسارة من النصر في المباراة الأولى، كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها بني ياس أول مباراتين له خلال جميع مشاركاته في «عصر الاحتراف».

 

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
كلباء
