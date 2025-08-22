السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب توتنهام يريد لاعبين يرتدون «الشعار الرائع»!

22 أغسطس 2025 20:58

 
لندن (د ب أ)


قلل الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام، من فشل فريقه في التعاقد مع إيبترشي إيزي، مشيراً إلى أنه يرغب فقط بضم اللاعبين الذين يريدون ارتداء شعار توتنهام «الرائع» على حد وصفه. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام كان قريباً من التعاقد مع إيزي بعد التوصل إلى اتفاق مع كريستال بالاس الأربعاء مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) مع إضافات قيمتها 5. 7 مليون جنيه إسترليني، لكن أرسنال نجح في خطف صفقة التعاقد مع اللاعب الذي قال إنه يشجع الفريق منذ الصغر. وقال فرانك: «بالطبع يجب علينا فعل شيء ما لضمان وجود تنافسية كبيرة لدينا».
وأضاف: «أعتقد أن لدينا ست لاعبين جيدين في الهجوم، وهذا أمر رائع وأظن أنهم يتمتعون بتنافسية عالية، ثم هناك أيضا كولوسيفسكي، والذي سيعود هذا الموسم، وأعتقد أن ذلك أمر هام للغاية».
وتابع مدرب توتنهام: «ربما يغيب جيمس ماديسون لفترة طويلة من سوء الحظ، لكني مقتنع تماماً بأننا سنتعاقد مع لاعب قبل نهاية الشتاء».
وأوضح: «ارتبطنا بالكثير من اللاعبين وفي المستقبل سيكون هناك المزيد من تلك الأخبار، ولكي أوضح الأمر تماماً فأنني لا أريد أي لاعبين لا يرغبون في الانضمام إلى النادي وارتداء هذا الشعار الرائع، لا نريدهم هنا، أعتقد أن ذلك واضح جداً».

