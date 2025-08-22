المصرية فريدة خليل تحصد ذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث



القاهرة (د ب أ)

توجت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بذهبية منافسات فردي السيدات بنهائي بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة للخماسي الحديث، والتي تختتم غداً السبت في ليتوانيا.

وفازت البطلة فريدة خليل بالميدالية الذهبية محققة 1465 نقطة، وجاءت البولندية حنا جاكوبسكا في المركز الثاني برصيد 1449 نقطة، والألمانية أمايا المصري في المركز الثالث برصيد 1430 نقطة.

واحتلت جنة الجندي المركز الرابع محققة 1420 نقطة كما حققت ساره عبيد المركز العاشر ليحصد الفريق ذهبية الفرق للشابات. وتضم بعثة مصر في بطولة العالم للشباب 11 لاعباً بواقع 5 لاعبات و6 لاعبين وهم: فريدة أبو هاشم، جنه الجندي، عاليه عنايت، ساره عمرو، للي فرج واللاعبون: محمد حاتم، عمر عامر، أسامة مدحت، أحمد أسامة عبدالحميد، سيف سليمان، علي إيهاب.