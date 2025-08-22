الجزيرة والشارقة يبحثان عن العلامة الكاملة في الجولة الثانية لـ«دوري تحت 23»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين تحت 23 عاماً، بإقامة مباراتي كلباء وبني ياس، والجزيرة والشارقة، فيما تقام غداً مواجهات شباب الأهلي والوحدة، والوصل والظفرة، والعين ودبا، على أن تختتم الجولة الاثنين بمباراتي عجمان والنصر، وخورفكان والبطائح.

ويسعى كلباء، المتوّج بلقب وحيد موسم 2023 - 2024، إلى تحقيق فوزه الأول في الموسم، عندما يستضيف بني ياس الساعي بدوره للاستمرار في المنافسة على مقاعد الصدارة، وتعادل «النمور» في الجولة الأولى أمام مضيفه النصر 2 - 2، فيما تفوق «السماوي» على الوصل 2 - 0.

وعلى استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، يتطلع الجزيرة والشارقة إلى حصد الفوز الثاني على التوالي، بعد أن افتتح «فخر أبوظبي» مشواره بانتصار عريض على خورفكان برباعية، فيما تغلب «الملك» على دبا 3 - 2.

وتتجه الأنظار إلى عدد من النجوم البارزين في الجولة الثانية، وفي مقدمتهم منصور المنهالي، مهاجم الوحدة، المتوج بجائزة «الحذاء الفضي»، والهداف في آخر موسمين، إلى جانب ثنائي الجزيرة الشاب الموهوب علي المعمري وياسر زهلي، وأوراق العين الهجومية مامي نيانج ويوسف سيلمان التي قادته إلى الفوز الكبير على البطائح في الجولة الافتتاحية.