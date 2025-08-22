السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة والشارقة يبحثان عن العلامة الكاملة في الجولة الثانية لـ«دوري تحت 23»

بني ياس تفوق على الوصل في الجولة الأولى (الاتحاد)
23 أغسطس 2025 00:57

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
صيانة شاملة للمرافق التعليمية في الشارقة
«بيت الحكمة» يشارك في «المؤتمر العالمي للمكتبات» بكازاخستان

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين تحت 23 عاماً، بإقامة مباراتي كلباء وبني ياس، والجزيرة والشارقة، فيما تقام غداً مواجهات شباب الأهلي والوحدة، والوصل والظفرة، والعين ودبا، على أن تختتم الجولة الاثنين بمباراتي عجمان والنصر، وخورفكان والبطائح.
ويسعى كلباء، المتوّج بلقب وحيد موسم 2023 - 2024، إلى تحقيق فوزه الأول في الموسم، عندما يستضيف بني ياس الساعي بدوره للاستمرار في المنافسة على مقاعد الصدارة، وتعادل «النمور» في الجولة الأولى أمام مضيفه النصر 2 - 2، فيما تفوق «السماوي» على الوصل 2 - 0.
وعلى استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، يتطلع الجزيرة والشارقة إلى حصد الفوز الثاني على التوالي، بعد أن افتتح «فخر أبوظبي» مشواره بانتصار عريض على خورفكان برباعية، فيما تغلب «الملك» على دبا 3 - 2.
وتتجه الأنظار إلى عدد من النجوم البارزين في الجولة الثانية، وفي مقدمتهم منصور المنهالي، مهاجم الوحدة، المتوج بجائزة «الحذاء الفضي»، والهداف في آخر موسمين، إلى جانب ثنائي الجزيرة الشاب الموهوب علي المعمري وياسر زهلي، وأوراق العين الهجومية مامي نيانج ويوسف سيلمان التي قادته إلى الفوز الكبير على البطائح في الجولة الافتتاحية.

الجزيرة
الشارقة
دوري المحترفين
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©