تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!



لندن (رويترز)



قلب تشيلسي تأخره بهدف إلى فوز ساحق 5-1 على مضيفه وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليزداد الضغط على جراهام بوتر مدرب صاحب الأرض، بعد خسارتين ثقيلتين.

وبدأ وستهام اللقاء بشكل رائع، وتقدم عن طريق لوكاس باكيتا الذي أطلق تسديدة قوية في شباك الحارس روبرت سانشيز، بعد مرور ست دقائق على البداية، لكن تشيلسي رد في الدقيقة 15 بضربة رأس من جواو بيدرو الذي مهد الطريق أمام الفوز الكبير.

وألغى الحكم هدفاً سجله نيكلاس فولكروج لاعب وستهام بداعي التسلل، وبعدها وضع بيدرو نيتو فريقه في المقدمة بتسديدة مباشرة في الدقيقة 23، قبل أن يسجل إنزو فرنانديز الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 34، بعد تمريرة من البرازيلي الشاب إستيفاو ويليان.

وأضاف مويسيس كايسيدو الهدف الرابع في الدقيقة 54، بعد أن حاول الحارس مادس هيرمانسن إبعاد ركلة ركنية، لكنه وضعها في طريق لاعب تشيلسي،

واختتم تريفوه تشالوباه التسجيل بعد أربع دقائق.

وكان هدف بيدرو هو الأول للاعب البرازيلي في الدوري مع تشيلسي منذ انضمامه من برايتون الشهر الماضي.

وجاء فوز تشيلسي الكبير رغم استبعاد كول بالمر نجم وسطه، بعد شعوره بعدم الراحة على أرض الملعب، خلال عمليات الإحماء قبل المباراة.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي للصحفيين إن اللاعب الدولي الإنجليزي «شعر بشيء ما»، وخرج من الملعب في إجراء احترازي ليحل إستيفاو مكانه، ويواصل تشيلسي اللعب بنفس الوتيرة.

كما غاب عن الفريق الزائر المهاجم نيكولاس جاكسون، الذي استبعده المدرب من التشكيلة، رغم جاهزيته في انتظار رحيله المحتمل.

وكان تشيلسي بطل كأس العالم للأندية قد تعادل سلبياً في مباراته الافتتاحية أمام كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج مطلع الأسبوع.

وقال مارك كوكوريا لاعب تشيلسي: «أعتقد أننا افتقدنا شيئاً ما في المباراة الأخيرة، أعتقد أننا لم نلعب بأسلوبنا، ولكن اليوم، في البداية، بدأنا بشكل غير منظم بعض الشيء، لكن رد فعل الفريق كان ممتازاً، أظهرنا نشاطاً كبيراً».

وأدت الهزيمة الثقيلة إلى تعميق الشعور بالقلق في وستهام، الذي انضم بالفعل إلى قائمة المرشحين المحتملين للهبوط، بعد الهزيمة 3-صفر أمام سندرلاند الصاعد حديثاً في مباراته الافتتاحية.

واهتزت شباك وست هام ثماني مرات بعد جولتين فقط من المسابقة، وهو أكبر عدد من الأهداف يتلقاه في هذه المرحلة من الدوري الممتاز.

وحقق بوتر خمسة انتصارات في 20 مباراة في الدوري، منذ توليه مسؤولية وستهام في يناير الماضي.

كما أصبح أول مدربي وستهام يفشل في الحصول على 10 نقاط على الأقل أول 10 مباريات يخوضها على أرضه في الدوري الممتاز.

وقال بوتر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: «استقبال الأهداف بهذه الطريقة يجعلنا في مهمة مستحيلة، وعندما تكون سهلة، مثل تلك التي تلقيناها، علينا رفع المستوى، والفريق لا يؤدي بالشكل المطلوب، ولا نحقق النتائج المرجوة، عليّ تحمل هذه المسؤولية، لا نستفيد من قدرات اللاعبين على أكمل وجه».

وحتى قبل انطلاق المباراة، يتوقع الكثيرون أن يكون بوتر، مدرب تشيلسي السابق، أول المقالين.

وغادر بعض مشجعي وستهام الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وأطلقوا صيحات استهجان مع صفارة نهاية الشوط الأول، واستمر خروجهم في الشوط الثاني.