بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!

ميونيخ (أ ف ب)



وجّه بايرن ميونيخ حامل اللقب إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه لايبزج بسداسية نظيفة، في افتتاح البطولة لموسم 2025-2026.

وفرض المهاجم الإنجليزي هاري كين، والجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه نفسهما نجمين بتسجيل الأول ثلاثة أهداف (64,74 و78) والثاني هدفين (27 و42)، فيما سجل الوافد الجديد الكولومبي لويس دياز هدفاً سادساً (32).

وكان بايرن قد بدأ الموسم بالتتويج بلقب الكأس السوبر التي تحمل اسم أسطورته الراحل فرانز بكنباور، للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب شتوتجارت 2-1.

ودخل العملاق البافاري الموسم الجديد، بعد مشاركته في مونديال الأندية بنسخته الجديدة، حيث خرج من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الوصيف (0-2) بعد ثلاثة انتصارات وخسارة أيضاً.

في المقابل، فشل لايبزج في تقديم نسخة مغايرة عن الموسم الماضي في أولى امتحاناته الصعبة، وذلك بعدما كان قد حلّ سابعاً وفشل في التأهل إلى المسابقات القارية للمرة الأولى، منذ صعوده إلى دوري الأضواء عام 2016.

ولم يكن لايبزج قد أعطى انطباعاً جيّداً عنه في الفترة التحضيرية الأخيرة، بعدما خسر أمام أتالانتا الإيطالي ولنس الفرنسي بنتيجة واحدة (1-2) ودياً.

لكن الفريق الذي يقوده أولي فيرنر تعاقد مع العديد من المواهب الشابة، بينهم الجناح البلجيكي يوان باكايوكو، ومواطنه لاعب الوسط أرثر فيرميرين.

في المباراة، باشر بايرن بالتهديد، وسيطر على كافة مجريات الشوط الأول الذي افتتح فيه أوليسيه التسجيل، بعد هجمة منظّمة وصلت عبرها الكرة إلى الفرنسي الذي سددها من داخل المنطقة إلى يمين الحارس المجري بيتر جولاتشي (27).

وأضاف دياز المنتقل من ليفربول الإنجليزي، والذي قدّم نفسه بالكأس السوبر مسجّلاً في ظهوره الأول، الهدف الثاني، بعد استلامه كرة من سيرج جنابري سددها بقوة نحو المرمى، ارتطمت بالعارضة ودخلت (32).

وحسم أوليسيه الأمور باكراً بالهدف الثالث، حين لعب جنابري كرة زاحفة نحوه سددها إلى يسار الحارس (42).

وافتتح كين، هدّاف الموسم الماضي بـ26 هدفاً، عدّاده بتسجيله الرابع لفريقه، إثر هجمة مرتدة وتسديدة من زاوية ضيقة، بعد كرة لعبها دياز (64).

إلا أن البديل نوسا سجّل هدفاً للضيوف بتسديدة فوق الحارس الدولي السابق مانويل نوير من زاوية صعبة (66)، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغاه بعد أكثر من خمس دقائق بسبب وجود تسلل (72)، وكانت هذه المباراة الأولى لنوير في موسمه الـ20 ضمن الدوري الألماني.

وفعلها كين مرة ثانية بتسديدة زاحفة بعد استلامه كرة من دياز (74) ثم سجل الثلاثية «هاتريك»، إثر انطلاقة من البديل الكوري الجنوبي كيم مين-جاي وكرة تابعها الإنجليزي في المرمى (78).