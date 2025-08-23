رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!



باريس (رويترز)



فاز باريس سان جيرمان 1-صفر على أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفضل هدف فابيان رويز في الشوط الثاني، الذي أنقذ حامل اللقب في أمسية محبطة أهدر فيها عثمان ديمبلي ركلة جزاء.

وكان لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، حذر من أن الفريق يحتاج بضع مباريات ليستعيد إيقاعه، في ظل ضيق وقت الاستعداد للموسم، بعد الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.

وهيمن سان جيرمان بشكل كامل على المباراة، لكنه واجه صعوبة في تشكيل خطورة على مرمى أنجيه، خاصة في بداية المباراة، وفي منتصف الشوط الأول، خرج حكم المباراة مصاباً، ما أتاح للويس إنريكي فرصة التحدث إلى لاعبيه، وسرعان ما دخل الحكم البديل في قلب الحدث، عندما احتسب ركلة جزاء، بسبب تدخل ماريوس كوركول على جواو نيفيز، ولكن سان جيرمان أهدر الفرصة المثالية لحسم المباراة عندما سدد ديمبلي، الذي أحرز 35 هدفاً في كل المسابقات الموسم الماضي، ركلة الجزاء فوق العارضة، في أول محاولة حقيقية للفريق المضيف على المرمى.

وكانت فرصتهم الأخرى الخطيرة قبل الاستراحة من نصيب ديزريه دوي الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم البعيد بقليل.

وجاء الهدف أخيراً بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، وقطع أحد لاعبي أنجيه تمريرة دوي داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت إلى رويز الذي سددها منخفضة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وقال رويز «علينا أن نستمر على هذا المنوال. علينا أن نفكر في التوازن، فهذا أمر بالغ الأهمية، وكان هذا هدفي الأول هذا الموسم، والأمر كله يتعلق بالحفاظ على هذا التوازن».

ولم يقدم سان جيرمان، الذي فاز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بطريقة مذهلة في نهاية مايو الماضي، مهاراته المعتادة في التمرير والتحرك دون الكرة، ولم يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف.

وأثبت رويز أنه الخيار الهجومي الأخطر، وكاد لاعب الوسط أن يهز الشباك مجدداً من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي، لكن محاولته مرت بجوار القائم، ثم سدد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم في وقت متأخر من المباراة.

وأضاف رويز: «كانت المباراة صعبة للغاية، لأن أنجيه دافع بشكل جيد للغاية، وبالنسبة لنا، هذا فوز مهم، إنها ثلاث نقاط ثمينة».

وبعد المباراة، وفي ظل احتفال الفريق بالألقاب التي حققها الموسم الماضي، ودع حارس المرمى جيانلويجي دوناروما جماهير باريس سان جيرمان بطريقة عاطفية.

وطلب النادي من الحارس الإيطالي، الذي لعب دوراً محورياً في نجاحات باريس سان جيرمان الأخيرة، أن يبحث عن نادٍ آخر، وكان متأثراً بشكل واضح عندما شجعه زملاؤه في الفريق للتقدم تجاه الجماهير خلف المرمى التي كانت تهتف باسمه.