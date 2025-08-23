جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل



بروكسل (أ ف ب)



أحرزت العداءة الأميركية ميليسا جيفرسون-وودن المتألقة في الآونة الأخيرة، المركز الأول في سباق 10 أمتار في لقاء بروكسل لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي.

وسجلت جيفرسون-وودن 10:76 ثانية، وكانت الوحيدة التي نزلت تحت حاجز الـ11 ثانية خلال السباق، متفوقة على مواطنتها بطلة العالم الحالية شاكاري ريتشاردسون (11:8 ثانية)، والبريطانية داريل نيتا (11:15 ثانية)، أما الجاماكية المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس فحلت رابعة مع 11:17 ثانية.

وكانت جيفرسون-وودن أصبحت أول عداءة منذ عام 2003 تحرز ثنائية 100 متر و200 متر في التجارب الأميركية في وقت سابق من الشهر الحالي، كما خاضت 9 سباقات في هذه المسافة حسمتها جميعها في مصلحتها، ما يجعلها أبرز المرشحات لتطويق عنقها بالمعدن الأصفر في بطول العالم لألعاب القوى التي تستضيفها طوكيو من 13 إلى 21 سبتمبر المقبل.

وتملك الأميركية خامس أفضل توقيت على مر الأزمنة قدره 10:65 ثانية، وهو أفضل رقم عالمي هذا العام.

وأعربت الفائزة عن هدفها الأساس بقولها: «الهدف هو إحراز الذهبية في طوكيو، أنا أحلم بذلك وسط عام استثنائي بالنسبة لي، هذا يؤكد العمل الشاق الذي قمت به».

وفي سباق 5 آلاف متر للسيدات، لم تنجح الكينية أجنيش نغيتيش في تحطيم الرقم القياسي العالمي الموجود في حوزة مواطنتها بياتريس شيبيت، والتي سجلته في يوجين الأميركية في مطلع يوليو الماضي ومقداره 13:58:06 دقيقة، وأنهت نجيتيش السباق مسجلةً 14:24:99 دقيقة.