بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!



ميونيخ (د ب أ)



جدد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عقده المربح مع الراعي الرئيسي شركة «تيليكوم الألمانية» حتى عام 2032، لكنه في الوقت نفسه دافع عن موقفه بعدم القيام بأي خطوة متهورة في سوق الانتقالات، رغم الحاجة لضم مهاجمين إضافيين.

وكان بايرن و«تيليكوم» شركاء منذ 2002، وهو ما يعني أن تعاونهما سيستمر لثلاثة عقود بعد نهاية الاتفاق الجديد.

وسيحصل بايرن على حوالي 60 مليون يورو (70 مليون دولار) في العام على مدار سبعة أعوام وفقاً للعقد الجديد.

ويعد بايرن هو أغنى الأندية في ألمانيا، ولكن اتفق مسؤولو النادي على عدم التعاقد مع مهاجمين جدد في فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل، والسماح فقط باستعارة اللاعبين.

واتفق يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي، مع ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، على أنه يجب التصرف، بعد رحيل توماس مولر وليروي ساني وماتيس تيل وكينجلس كومان.

وقال دريسين:«نبحث عن لاعب آخر، لأننا يمكننا أن نحتاج لتقوية الهجوم».

وانضم فقط لويس دياز مقابل 75 مليون يورو من ليفربول، فيما رفض فلوريان فيرتز عرض بايرن، كما رفض شتوتجارت السماح لفولتيماد بالرحيل لبايرن.

وكان بايرن مستعداً لدفع 100 مليون يورو لفيرتز وأكثر من 50 مليون يورو لفولتيماد، ولكنهم لن يدفعوا مبالغ كبيرة حالياً.

وقال دريسين إن السبب الرئيسي في ذلك هو أن اللاعبين الشباب من الأكاديمية ينبغي أن يحصلوا على فرصة للعب.

وأضاف:«هناك نقاش يدور حول عدم حصول اللاعبين الموهوبين على فرصة للعب، الأمر الواضح هو أنه لا يمكننا إشراك المواهب الشابة أكثر في اللعب، إلا إذا أتيحت لهم الفرصة، وإذا شغلنا كل مركز بلاعبين أو ثلاثة، فسيصبح الأمر أكثر تعقيداً».

وقال إيبرل إن الحصول على لاعب على سبيل الإعارة أصعب من ضمه بشكل كامل، لكن رئيس بايرن هيربرت هاينر أشار أيضاً إلى أن الاستقرار المالي يسير جنباً إلى جنب مع النجاح الرياضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر سنلتزم به دائماً».

وقال هاينر:«من ناحية، نحن رجال أعمال حذرون جداً، ومن ناحية أخرى، أنفقنا أيضاً 75 مليون يورو على لويس دياز، ليس الأمر أننا لا ننفق المال، حتى الإعارة تكلف أموالاً، عليك دفع رسوم الإعارة وراتب اللاعب».