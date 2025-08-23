كونتي: أعرف «مخاطر» نابولي!



لندن (د ب أ)



أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، أنه يعرف المخاطر التي تواجه فريقه في سعيه للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نابولي حصل على اللقب الموسم الماضي بفارق نقطة عن إنتر ميلان، ليحقق لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ساسولو، السبت، في الجولة الأولى من المسابقة: «الفوز بلقب الدوري مرة أخرى أمر صعب، ولم يحدث أبداً في تاريخ نابولي». وأضاف: «لذلك نعرف المخاطر التي تواجهنا، ويجب أن يكون ذلك واضحاً للجميع».

وتابع كونتي: «لا يكفي أن تحمل لقب الدوري، لتكون المرشح الأوفر حظاً، لا أحب التصريحات المبالغ فيها، علينا أن نواصل العمل، وأن نتحد معاً لمواجهة الموسم الصعب».

وأوضح: «نعرف أن هناك فرقاً عديدة مؤهلة للفوز باللقب، لكن في الوقت نفسه ندرك أيضاً أن لدينا فريقاً يضم لاعبين جادين ويسعون للتطور يوماً بعد يوم».

وقال: «نحتاج للحديث قليلاً وأن نظهر قدراتنا الحقيقية على أرض الملعب».

وأضاف: «على المستوى التكتيكي لدينا العديد من المسارات المتنوعة التي أظهرناها الموسم الماضي، وما يهم هو أن يكون لدينا خيارات قوية دون أن يؤثر ذلك سلباً على توازن الفريق».