رينا يقترب من مونشنجلادباخ



هانوفر (د ب أ)



ذكرت تقارير إخبارية، أن جيوفاني رينا، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يعتزم الانتقال إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

وذكرت التقارير، بما في ذلك مجلة «كيكر» الرياضية وشبكة «سكاي»، أن الناديين توصلا إلى اتفاق، حيث يقدر سعر الصفقة بحوالي 7 ملايين يورو (1. 8 مليون دولار).

وانضم الأميركي الدولي رينا إلى دورتموند في 2019، ولعب معاراً لفريق نوتنجهام فورست العام الماضي.

ويبحث مونشنجلادباخ عن لاعب وسط مهاجم جديد، بعد رحيل الحسن بيليا إلى آيندهوفن، وذكرت تقارير أيضاً أن بارما الإيطالي مهتم برينا.